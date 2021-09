Interface dévoile la collection Touch and Tones II : des couleurs et des textures qui favorisent le bien-être au travail

Interface, acteur mondial du revêtement de sol et pionnier en matière de développement durable, élargit sa collection Touch and Tones avec de nouveaux produits. La collection Touch and Tones II, qui se décline en trois styles, offre un large éventail de couleurs neutres et lumineuses. Disponibles en trois textures différentes, ces produits permettent de créer des espaces aussi confortables que stimulants, dans les bureaux mais aussi dans les établissements d'enseignement ou hôteliers.

Des textures et des couleurs neutres pour une atmosphère apaisante

Chaque style de la collection Touch and Tones II propose un éventail de textures et de hauteurs de poils permettant de créer des zones de pause, d’optimiser la signalétique et de redynamiser les espaces dans le but de renforcer les liens entre les communautés. 16 nouveaux coloris sont désormais disponibles dans 3 textures et composent la nouvelle gamme 50 cm X 50 cm de la collection Touch and Tones.



« Grâce aux différents jeux de couleurs et de textures, chacun a la possibilité de personnaliser son espace pour se sentir comme à la maison. Ce plus grand choix de couleurs et de hauteurs dans la collection Touch and Tones II permet aux designers de révéler la personnalité et la culture de l’entreprise des clients, tout en procurant à l’utilisateur final un maximum de confort ainsi qu’une source d’inspiration » souligne Mandy Leeming, directrice du design chez EAAA Interface.

Une collection qui offre du confort tout en respectant l’environnement

À l’image de l’ensemble des dalles de moquette d’Interface, la collection Touch and Tones II offre les meilleures caractéristiques en matière de conception et de performance :

100 % des fils issus du recyclage et des dalles neutres en carbone tout au long de leur cycle de vie, conformément au programme Carbon Neutral Floors.

Au moins 87,9 % de contenu recyclé et biosourcé.

Intégration de la sous-couche CQuestTMBio, sans PVC ni bitume, à bilan carbone négatif.

