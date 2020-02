Niveau performance, siMple la fenêtre défie tous les autres matériaux du marché avec un coefficient thermique Uw de 1.2 W/(m².K) avantagé par un rupteur par chambre thermique qui permet d’isoler l’air chaud et froid pour un plus grand confort.

Côté décoration, siMple la fenêtre profite du savoir-faire du Groupe MILLET Industrie en s’appuyant sur sa technologie unique de la MULTICOLORATION* sur plus de 27 coloris pour satisfaire toutes les envies de couleurs et épouser tous les styles d’architectures régionales.



*LE MULTIMATÉRIAUX : Technologie brevetée inventée par le Groupe MILLET Industrie qui permet de combiner une façade extérieure en aluminium avec 3 matériaux intérieurs alu, bois et pvc.



*LA MULTICOLORATION : Technologie qui permet de combiner les couleurs intérieures et extérieures sur 27 coloris au choix et plus de 500 combinaisons possibles.