La Double Canal Languedoc s'enrichit d'une nouvelle teinte nuancée pour mettre en valeur les belles bâtisses : Nuances d'Antan. Cette teinte vieillie et très variée peut s'adapter à tous les toits et toutes les régions pour mettre en valeur les belles bâtisses, grâce à l'esthétique canal typique et le système canal-sous exclusif de TERREAL.