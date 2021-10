Kaffee Partner, est un fournisseur leader sur le marché des machines à café professionnelles en Allemagne. Ses bureaux sont situés à la place d'anciennes casernes de l'armée britannique, dont les bâtiments ont été rénovés afin d'y aménager des locaux administratifs, un centre de distribution, des showrooms, des salons et un petit espace de restauration. Le défi de 3deluxe a été de combiner l'atelier et l'entrepôt logistique déjà planifiés dans un ensemble harmonieux. En adoptant une approche conceptuelle holistique, le style des bâtiments a été décliné de manière cohérente, non seulement sur la façade donnant sur la rue, mais également dans l'agencement des espaces intérieurs. Le nouveau siège de la société Kaffee Partner offre à ses 300 employés, à ses clients et aux habitants d'Osnabrück un espace de travail convivial et contemporain. Lors de la conception de la réception et du salon, le style et l'atmosphère dans lesquels les amateurs de café sont reçus, jouent un rôle essentiel dans le design. Le projet exigeait un matériau capable non seulement de s'intégrer imperceptiblement dans le design du complexe, mais aussi de répondre aux défis posés par un tel espace, tout en prenant le parti d'une esthétique résolument contemporaine. La gamme de couleurs au niveau de la réception associe HIMACS (coloris Arctic White) en dominante, à des teintes naturelles dans la palette chromatique du marron, évoquant l'univers du café. L'espace semi-public est équipé d'un mobilier sur mesure fabriqué en HIMACS par System and Struktur, associé à des installations haut de gamme, respectant la ligne directive de l'architecture. Ces éléments englobent le bureau d'accueil monolithique et les tables basses (réalisés par thermoformage), ainsi qu'un comptoir et des meubles de rangement destinés à présenter les produits Kaffee Partners. Le Solid Surface HIMACS a été choisi pour ses capacités de thermoformabilité. En effet, aucun autre matériau n'aurait pu être moulé dans une forme aussi insolite tout en préservant la fonctionnalité de l'objet. Lieu : Osnabrück, Allemagne

Projet : Kaffee Partner

Conception : 3deluxe, Wiesbaden

Fabricant : System & Struktur / Laden- u. Innenausbau GmbH - Rosskopf & Partner AG

Crédit photos : Objektiv Fotostudio

Matériau : HIMACS Arctic White