KALAMUA™ : le premier enduit monocouche du marché adapté aux supports blocs et béton de chanvre

L’enjeu ? Proposer un enduit qui s’applique vite et bien, parfaitement adapté à ce type support assurant la perspirance du bâti... Un pari réussi pour SAINT-ASTIER® avec KALAMUA™, un mortier classé A+, répondant à la norme 998-1.

Plus que jamais, l’éco construction et la rénovation de nos habitations doivent répondre, voire, anticiper les enjeux climatiques et énergétiques à venir. Conscients de cette réalité, ces dernières années, les professionnels privilégient les matériaux perspirants et performants. Sensible à la question environnementale, au bon produit appliqué sur le bon support et toujours à l’écoute du terrain, SAINT-ASTIER® a développé KALAMUA™, le premier enduit monocouche, prêt à l’emploi et projetable, spécifiquement adapté aux murs constitués de blocs de chanvre et de bétons de chanvre.

Un enduit monocouche spécialement développé pour s'adapter aux supports biosourcés

Outre leur qualité environnementale, les matériaux bio-sourcés assurent une parfaite perspirance du bâti. Afin de proposer un produit parfaitement compatible avec ces matériaux à base de chanvre, SAINT-ASTIER® présente KALAMUA™, le premier enduit de finition qui s’adapte aux supports biosourcés et qui assure la perméabilité à la vapeur d’eau. En outre, le nouvel enduit est classé A+, répond à la norme 998-1 et est classé OC-CS I.

KALAMUA™ s’applique soit à l’aide d’un sablon ou d’une machine à projeter et peut également être employé à l’intérieur du bâti. Ce mortier est composé de chaux hydraulique du chaufournier, de charges minérales et de pigments minéraux 100% naturels ainsi que d’adjuvants facilitant sa mise en œuvre.

KALAMUA™ vient donc compléter la gamme biosourcée de SAINT-ASTIER® en proposant une innovation marché performante et attendue, tant par les fabricants de blocs de chanvre que par les applicateurs.

Un enduit performant et un gain de temps sur chantier

Imaginé dans le souci d’apporter aux professionnels un véritable gain de temps, KALAMUA™ s’applique en deux passes, frais sur frais, sans aucune mise en œuvre de sous enduit au préalable. La première couche s’applique sur 8 à 10 mm d’épaisseur sur laquelle unettrreailmlise en fibres de verre de maille carrée de 10 x 10 mm est marouflé sans attendre, en observant un recouvrement vertical et horizontal d’au moins 10 cm entre chaque lé. Des mouchoirs (trame de fibre de verre) sont également marouflés sur les points singuliers (tableaux de portes, de fenêtres...). Puis, la seconde passe s’applique - sur une épaisseur maximale de 10 mm - dès raffermissement de la première passe et jusqu’à 24h après au maximum.

Une fois fini, l’enduit KALAMUA™ dispose d’une épaisseur comprise entre 15 à 20 mm maximum. Quant à l’aspect final, KALAMUA™ peut être grattée ou grattée puis talochée à l’éponge pour ne pas refermer le support et lui permettre de respirer.