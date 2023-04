La limite n’est plus un obstacle avec le plot console !

Simple et intuitif, le SIP (système d’infrastructures préfabriquées) garantit l’assemblage, en une seule opération des fondations, du soubassement et du plancher sur vide sanitaire.

Il répond aux nouvelles exigences réglementaires et permet de déjouer les phénomènes de retraits et de gonflements des argiles (selon les préconisations de l’étude G2).



Le SIP en limite de propriété se constitue de plots, plots consoles et de longrines. Grâce aux cages d’armatures spécifiquement conçues pour la limite de propriété, le système s’affranchit des risques de déstabilisation des constructions mitoyennes tout en réduisant les nuisances du chantier.



Notre système offre la possibilité de traiter la mitoyenneté sur un côté ou deux côtés parallèles.



La complexité de mise en œuvre de votre soubassement est réduite grâce à la suppression de l’étaiement qui apporte un réel confort de pose pour les artisans.

Enfin, gagnez du temps sur vos chantiers en ne faisant qu’un seul coulage de béton pour l’intégralité de votre infrastructure : le clavetage des plots, des poutres et de la table de compression s’effectue en une seule opération.



