Le spécialiste de la chaux Saint-Astier a développé Novaskin, gamme d’enduits aux vertus à la fois isolantes et esthétiques. Une innovation qui permet à l’industriel d’aller conquérir le marché de la rénovation thermique des bâtiments historiques. Présentation en images.

Début mars 2024, le spécialiste de la chaux Saint Astier lance une nouvelle gamme d’enduits : Novaskin. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un nouvel assortiment de « peaux » isolantes pour le patrimoine, périmètre d’action de l’industriel.

« Parce que la peau des bâtiments mérite, comme pour notre peau en tant que femme et homme, le meilleur, d'être protégée, et également de conserver sa beauté au quotidien », justifie Marlène Péret, directrice Marketing et Communication de Saint-Astier, lors d’une présentation des produits. Découverte en vidéo :

15 fois plus isolant qu’un mortier traditionnel

Novaskin compte quatre produits, qui fonctionnent en couple. Le sous enduit Novaskin Thermo et sa finition Novaskin Finish peuvent être appliqués à la machine par les façadiers. Le sous enduit Novaskin Thermo Plus et sa finition Novaskin Coating sont plus adaptés à une application manuelle.

Alliant chacun chaux hydraulique et de charges minérales 100 % issues de matériaux recyclés (billes de verre expansé), les produits sont compatibles avec tous supports anciens (pans de bois, moellons, briques…). À savoir que les enduits de finition sont tous deux disponibles en six teintes, afin de coller au mieux à l’esthétisme des bâtiments et centres villes historiques « de caractère ».

Niveau performance thermique, les couples Novaskin Thermo/Novaskin Finish et Novaskin Thermo Plus/ Novaskin Coating présentent une conductivité thermique de 0,129 W/m.K et de 0,0793 W/m.K. En sachant que plus cette valeur est basse, plus les confort d’hiver et d’été sont forts.

À partir des données validées dans un laboratoire accrédité COFRAC, Saint-Astier a établi une capacité d’isolation 15 fois supérieure à un mortier traditionnel. La formulation permet également de diviser par quatre la consommation des produits selon l’industriel. En outre, ce dernier vante un recouvrement plus rapide, plus précisément d’une semaine pour 10 cm.

Une gamme élue « Innovation par les professionnels du BTP » par SAGERET

À peine un mois après son lancement en France, la gamme Novaskin a reçu la distinction « Élu innovation par les professionnels du BTP », le 25 mars dernier. Attribué par la base des données SAGERET, en partenariat avec la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), ce label « honore les innovations et nouveautés majeures du secteur », lit-on dans un communiqué de Saint-Astier.

« Une reconnaissance notoire », pour l’industriel, qui doit encore commercialiser chez ses voisins européens : l'Angleterre, l'Irlande, l'Espagne, la Belgique et l'Allemagne. La solution Novaskin fait partie de dix innovations développées par Saint-Astier, permettant une « cohérence de systèmes », qu’ils soient murs ou sols.

Il faut dire que la recherche et le développement sont au coeur de la stratégie de Saint-Astier. « On a décidé aussi de recruter des nouveaux diplômés et des chercheurs. C’est cette mixité R&D qui permet de challenger un peu les positions et de créer de nouvelles solutions pour répondre aux besoins des clients », expose d’ailleurs Matthieu Tanguy, nouveau directeur général de Saint-Astier, avant de poursuivre : « Des besoins qui évoluent au travers des contraintes de marché, des réglementations qui changent également. On s'associe aussi à des partenaires, pour faire un peu de la recherche fondamentale. On fait appel à des laboratoires et des universités, pour essayer justement de travailler en amont sur ces nouvelles solutions ».

Et de préciser : « Cela nous permet d'élargir notre base d'offres produits, en passant du bâtiment intérieur et extérieur, qui constitue la majorité de notre activité, jusqu'à regarder des choses esthétiques, voire de l'aménagement paysager avec des solutions de stabilisation de sol ».

Propos recueillis par Virginie Kroun

Photo de Une : V.K