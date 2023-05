Quand la chaux hydraulique naturelle transforme vos sols

Chaux & Granulats

Toujours associés à la CHAUX PURE TRADI 100® - NHL 5, différents types de granulats d’origine naturelle comme le schiste expansé, les billes d’argile ou encore la pouzzolane peuvent être mélangés à la chaux pour obtenir un béton de chaux. En fonction du granulat choisi, les performances techniques des bétons de chaux peuvent varier (légèreté, résistance mécanique, adhérence…).

La chaux hydraulique naturelle elle apporte élasticité, souplesse et perspirance au béton.

Destinations & Performances

Les bétons de sol à base de chaux hydraulique naturelle de Saint-Astier® sont destinés à la réalisation de dallages désolidarisés « non porteurs » en rez-de-chaussée de bâtiments patrimoniaux, vernaculaires, de sols de cave, de chais, d’habitat troglodytique, en neuf ou encore au sein de maisons à ossatures bois. À la différence des bétons en ciment, ils offrent une perspirance et une cohérence d’architecture au bâti ancien quand le ciment lui n’assure pas les échanges hygrométriques entre les murs et les sols.

Ils résistent et sont plus légers, mais le point de différenciation de ces solutions à la chaux réside cependant dans leurs performances techniques. Alors que le couple chaux-pouzzolane offre la meilleure régulation hygrométrique, c’est le béton aux billes d’argile qui isole le mieux avec une résistance thermique de 0.51 pour 15 cm d’épaisseur. Le béton de chaux pouzzolanique quant à lui a le meilleur comportement hygrométrique. Cette solution a d’ailleurs reçu en 2022 le prix de l’Innovation par les professionnels du BTP par SAGERET.

Rénovation intérieure - rep pierre beton chaux - Maison Puymartin-Dordogne

Rénover raisonné

Avec ces nouveaux bétons, Saint-Astier® nous accompagne aussi dans le choix de granulats locaux afin de minimiser l’impact environnemental de nos projets de rénovation puisque la chaux peut aussi s’associer à d’autres agrégats comme le liège ou la brique pilée.



Depuis des siècles, les chaux hydrauliques naturelles sont employées en construction dans tous les types d’ouvrage pour réaliser des enduits, des mortiers et autres solutions techniques pour la rénovation et la restauration du bâti. Le béton de chaux en est un incontournable et se décline désormais en plusieurs versions dans la gamme bio-sourcée de Saint-Astier®, du traditionnel au plus innovant.

L’objectif ? Créer des bétons de sol naturels au service de vos habitats plus responsables !

Crédits Photos : © Saint Astier / J.BARBOT

