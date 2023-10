Avec sa nouvelle offre KHOLAO® 100% chaux, SAINT-ASTIER® mise sur la perspirance des sols

KHOLAO® : l'unique réponse 100% chaux du marché

L’offre KHOLAO® de SAINT-ASTIER® est l’unique réponse du marché à la chaux hydraulique qui assure la cohérence et la perspirance du sol dans le bâtiment ancien.

Grâce à son mortier de chape sans ciment, sa colle et son joint à partir de NHL (chaux) perméables à la vapeur d’eau, le fabricant apporte une solution adaptée à l’ancien.

Une offre prête à l'emploi pour restaurer les sols intérieurs

SAINT-ASTIER® enrichit son offre de bétons de chaux, avec sa nouvelle gamme prête à l’emploi KHOLAO®, solution complète 100% chaux et 100% perspirante pour le sol avec trois produits : KHOLAO® chape, KHOLAO® colle, KHOLAO® joint.



La nouvelle offre du chaufournier est née de sa volonté de proposer un système totalement perspirant, cohérent et facile à mettre en œuvre pour la réalisation d’une chape, le collage d’un dallage ou d’un carrelage et l’application des joints.



Dédiée à la rénovation, au neuf et à l’éco- habitat, la gamme KHOLAO® répond aussi bien aux professionnels du bâtiment à la recherche de solutions faciles à mettre en œuvre, perspirantes, qu’aux particuliers soucieux de rénover dans les règles de l’art.

À chaque étape au sol, un produit de la gamme KHOLAO®

KHOLAO® chape est un béton de chaux pouvant se couler selon deux types de poses : adhérente ou désolidarisée. La chape KHOLAO® autorise l’application d’un ravoirage jusqu’à 6 cm d’épaisseur maximum.

Elle nécessite un joint de dilation tous les 60 m2 ou tous les 8 mètres linéaires. Une fois coulée, elle est circulable au bout de quelques jours et peut être mise en service 5 jours après son coulage.

KHOLAO® colle contient de la chaux NHL qui lui confère une flexibilité naturelle. Elle accompagne ainsi les légers mouvements éventuels du bâti dans le temps sans impacter son scellement. La colle assure une adhérence sans égal des tomettes, des carreaux céramiques ou des pierres naturelles à l’intérieur du logement. Le mortier-colle amélioré de SAINT-ASTIER® affiche également un temps ouvert allongé pour une application plus confortable. Une fois les carreaux de terre cuite ou de pierre naturelle collés à l’intérieur à une température de 20°C, le sol est circulable après 12h de prise et peut être mis en service en seulement 36 heures.

KHOLAO® joint dispose de la même flexibilité intrinsèque grâce à la chaux NHL qu’elle contient limitant tout risque de fissures des joints dans le temps. Mortier de jointoiement amélioré, celui-ci présente une absorption d’eau réduite.

Il convient au garnissage des joints de revêtements en terre cuite, des carreaux céramiques, des dalles en pierre naturelle à l’intérieur. En outre, le mortier de jointoiement du fabricant s’applique au sol, comme sur les murs. KHOLAO® joint est disponible au lancement en 3 teintes : gris, beige et blanc.

Une gamme répondant aux normes en vigueur

L’offre KHOLAO® de SAINT-ASTIER® répond aux Système d’Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances (systèmes 3 et 4) ainsi qu’aux normes et classifications C5F1 selon la NF EN 13812 et NF EN 13813 : 2003 / selon la NF EN 12004-1 : 2017 / CG2W selon la NF EN 13888-1 : 2022 et aux DTU 26.2 et 52.2 (sols intérieurs et extérieurs). Enfin, la gamme est également labelisée A+.

