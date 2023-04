KALAMUA, l’innovation SAINT-ASTIER® pour les enduits sur supports bio-sourcés

Pour réduire l’empreinte écologique et pour améliorer le confort thermique des bâtiments (neufs ou anciens), le recourt aux matériaux bio et géo-sourcés semblent aujourd’hui devenir incontournables (bois, paille, terre-crue…) le choix est large.

KALAMUA, le nouvel enduit inédit

Parmi cette multitude de possibilités, le chanvre et ses différentes formes associées se développent largement en France et sont reconnus en matière d’isolants thermiques.

SAINT-ASTIER® l’a bien compris et se démarque aujourd’hui en commercialisant sur le marché une solution unique, prête à l’emploi et s’adaptant parfaitement à ces nouveaux supports (blocs de chanvre, bétons de chanvre…).

L’arrivée de ce premier enduit monocouche trouve déjà sa place auprès des professionnels puisque cinq chantiers ont déjà été réalisés (maisons individuelles et immeubles de centre-ville.)

Les caractéristiques de KALAMUA

Cet enduit de finition est composé de chaux hydraulique du chaufournier français, de charges minérales, de pigments minéraux 100% naturels et d’adjuvants facilitant sa mise en œuvre. Parmi ses multiples qualités, KALAMUA est perméable à la vapeur d’eau, c’est-à-dire qu’il assure les échanges hygrométriques du bâti.

Classé A+, OC – CS 1, l’enduit s’applique aussi bien en intérieur qu’en extérieur, à la machine à projeter ou au sablon. Applicable en deux passes frais sur frais, la première couche s’applique sur 8 à 10 mm d’épaisseur et la seconde sur une épaisseur de 10 mm maximum. Pour l’aspect final, l’enduit peut être gratté ou taloché à l’éponge.

Vous l’aurez compris, considéré comme un véritable gain de temps sur chantiers et facile à mettre en œuvre, KALAMUA ne pourra que vous séduire !

Disponible chez tous les distributeurs professionnels

Vendu en sac de 25 kg

6 teintes disponibles

Pour en savoir plus exit_to_app