Kalamua : le premier enduit monocouche adapté aux supports blocs et béton de chanvre

SAINT-ASTIER® vient de compléter sa gamme bio-sourcée avec son dernier né, KALAMUA. Ce nouvel enduit a été spécifiquement développé pour s’appliquer sur les supports blocs et béton de chanvre, en plein essor dans le bâtiment.



Spécialisée dans la restauration d’un patrimoine prestigieux en France et à l’International, SAINT-ASTIER® propose depuis plus de 20 ans, des solutions bio-sourcées performantes pour construire, rénover et isoler son habitat, avec des solutions à base de chaux, pour les bétons de chanvre, enduits chaux/chanvre, dallages en sol et isolation toitures.

L’entreprise, récemment labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), commercialise depuis cette année cette innovation marché, composée de chaux hydraulique, de charges minérales, de pigments minéraux 100 % naturels et d’adjuvants.

KALAMUA est applicable en machine, en intérieur comme en extérieur, et assure une finition mate et traditionnelle. Perméable à la vapeur d’eau, cet enduit de finition est également classé A+, OC – CS I et répond à la norme 998-1.

Applicable en deux passes frais sur frais, pas besoin de réaliser de sous-enduit au préalable, il est un véritable gain de temps pour les professionnels sur chantier. Sur la première passe de 8 à 10 mm d’épaisseur, sont marouflés un treillis en fibres de verre 10 x 10 mm et des mouchoirs sur les points singuliers. La seconde passe, d’une épaisseur maximale de 10 mm, s’applique dès raffermissement de la première et jusqu’à 24 heures après. Concernant l’aspect final, l’enduit peut être gratté, ou taloché à l’éponge.

Dernièrement récompensée par SAGERET avec le label « Elu Innovation par les Professionnels du BTP 2023 », KALAMUA vient compléter la famille bio-sourcée, qui ne cessera de vous surprendre dans tous vos travaux !

Crédits Photos : © SAINT ASTIER

