Deceuninck, l’environnement au cœur de la stratégie d’entreprise

Des profilés de menuiseries performants et innovants

L’isolation est au cœur de toutes les préoccupations. 15 à 40% des pertes de chaleur d’une habitation proviennent de la mauvaise isolation thermique des fenêtres. Remplacer ses fenêtres à simple vitrage est devenu une évidence si l’on souhaite réduire les dépenses énergétiques de son logement. Deceuninck propose deux solutions qui vont au-delà des exigences de la RT 2012 et 2020 et des critères BBC (bâtiment basse consommation) en matière d’isolation thermique.



Les profilés de fenêtres Zendow et Zendo#neo répondent parfaitement à toutes les exigences phoniques mais aussi thermiques. Dans ce domaine, les matériaux ont toute leur importance, tout comme la qualité des joints et des vitrages. Deceuninck préconise l’utilisation de joints de vitrage et de feuillures performants.

Avec un profilé de 70 mm, les châssis Zendow peuvent accueillir de solides vitrages acoustiques. Les performances sont renforcées par un système de joints thermosoudables qui créent une véritable barrière contre le bruit.



La valeur U est le « coefficient de transfert de chaleur ». Elle indique la quantité de chaleur qui traverse la paroi pendant une seconde par mètre carré. Suivant dimensions et vitrages, zendow peut obtenir les valeurs suivantes :

Zendow Standard : Uw de 1,19 W/m².K (en blanc non renforcé).

La solution zendow#neo prévoit un renfort thermique dans le dormant et l’ouvrant et permet un vitrage jusqu’à 41 mm d’épaisseur et obtient une valeur Uw de 0.73 W/m².K.

En septembre 2023, Deceuninck lancera sa toute nouvelle gamme de profilé de fenêtre Elegant ! Elle deviendra notamment le nouveau produit phare en matière d’isolation.

De nouvelles technologies remplacent les renforts en acier traditionnels dans les profilés de fenêtre. L’acier conduit mieux la chaleur et le froid, formant ainsi un pont thermique supplémentaire. La suppression de ces renforts en acier optimise les valeurs d’isolation des fenêtres permettant d’atteindre d’excellentes valeurs Uw.

Deceuninck, ce sont également des solutions de bardages PVC et composites

Un bardage permet d’améliorer sensiblement l’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) de la maison, en association avec un isolant. Et cela a, bien sûr, des conséquences positives sur la facture énergétique. Un bardage permet également de mieux respecter l’environnement : chauffer moins, c’est en effet limiter les émissions de CO 2 . De nombreuses solutions existent.

De plus, les profils de bardage composite Twinson sont fabriquées à base de bois PEFC. Tous les profils de bardages PVC et composites sont recyclables à 100%.

Deceuninck boucle la boucle

Pour illustrer l’économie circulaire, l’unité belge de recyclage de Deceuninck implantée à Diksmuide parle d’elle-même : la matière peut être recyclée au moins 7 fois. Elle fonctionne chaque jour selon différentes méthodes performantes toujours respectueuses de l’environnement :

Accroître les matières exemptes de composants nuisibles à l’environnement.

Renforcer l’éco-design.

Récupérer le plus possible de chutes chez les fabricants.

Utiliser un maximum les matériaux rebroyés.

Accroitre la fabrication de nouveaux profilés à base de PVC recyclé.

Coopérer dans la collecte de produits à base de PVC post consommateur.

Participer de manière active à des initiatives environnementales.

La capacité de recyclage annuelle est de 45 000 tonnes :

Évite, par exemple, la mise en décharge ou l’incinération de 2,3 millions de fenêtres par an.

Permet une réduction des émissions de CO2 équivalant à 90 000 vols aller-retour Paris – New-York.

L’énergie consommée pour recycler du PVC est 90 % inférieure à celle qui est nécessaire pour produire du PVC non recyclé.

Le PVC peut être recyclé jusqu’à 10 fois sans perdre ses propriétés mécaniques. En tenant compte d’une durée de vie de 35 ans, le cycle de vie potentiel des

matériaux en PVC atteint jusqu’à 350 ans.

Crédits Photos : © Deceuninck

