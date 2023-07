La façade composite de la Gaîté Montparnasse : un véritable théâtre urbain

Construit en 1974, par l’architecte Pierre DUFAU (1908-1985), le projet initial « l’Ilot Vandamme » était emblématique et se démarquaient notamment par la force de ses lignes verticales. Le bâtiment principal accueillait auparavant un centre commercial, des bureaux, une bibliothèque, un parking souterrain et le mythique hôtel Pullman. Ce dernier était l’un des gratte-ciels les plus hauts et les plus distingués de Paris. Ce bâtiment d’envergure aux lignes impeccables témoignait de la tradition urbanistique de son époque.



Cette île urbaine posée sur un socle de béton et habillée de façade en verre ainsi que de treillis d’acier rouge ne correspondaient plus aux besoins et à l’environnement actuels : usages piétons, espaces publics peu accueillants, manque d’éclairage naturel dans les bureaux, galerie commerciale désuète, parking commercial surdimensionné…

Levé de rideau sur la réinterprétation de l’îlot Gaîté Montparnasse

Selon les principes de l’économie circulaire, les architectes de l’agence MVRDV ont souhaité réutiliser les parties importantes et l’âme de la structure précédente des années 1970 en tirant bénéfice de la volumétrie du bâtiment existant. Leur finalité était de redonner à l’îlot une échelle humaine ancrée dans son environnement et s’ouvrant sur la ville. Ils ont ainsi rationnalisé les espaces déjà existants : hôtel, centre commercial, bureaux et bibliothèque. Pour plus de mixité, des logements sociaux et un jardin d’enfants ont vu le jour. De nouveaux bâtiments ont été construits pour le densifier. Les surfaces dédiées aux commerces et bureaux ont été étendues. Répondant aux enjeux environnementaux actuels, le bâtiment respecte les critères HQE (Haute Qualité Environnementale) et accompagne le développement de mobilités douces.

Changement de décor : harmonie des couleurs et mises en scène sont les maîtres mots de cette nouvelle façade

Le traitement architectural des façades a également fait l’objet d’une attention particulière. Aujourd’hui, le bâtiment offre une façade cohérente avec de grandes ouvertures. La façade est traitée de façon ludique mettant en scène chaque composante grâce aux différents tons de revêtements, de divers retraits et surplombs sur plusieurs étages.

Les volumes sont comme emboîtés les uns aux autres, en débord de l’alignement de façon aléatoire et de tailles différentes. La fragmentation des façades, telle un patchwork de boîtes permet de dynamiser l’architecture et de retrouver une échelle plus humaine de l’îlot. Chaque élément diffère par sa taille, son utilisation, sa couleur et ses matériaux.



Les façades en composite imaginées par MVRDV et conçues par TIM Composites confère une identité forte à l’îlot Gaîté Montparnasse et le choix des nuanciers traduit la variété de fonctions. En effet, la multiplicité des teintes aux nuances cuivrées et grises confère une allure dynamique au bâtiment. TIM Composites a réalisé le façonnage des cassettes aluminium composites pour son partenaire SARMATES. Ce système de fixation invisible par accrochage latéral sur étriers préréglés est à la fois esthétique et technique.