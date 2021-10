Sensibilité et gaieté sont les maîtres mots du Centre Maktub. Ce dernier s'est inspiré de ces deux caractéristiques propres aux enfants pour bâtir ce projet promu par la Fondation Aladina et l'Université de Grenade. Ainsi, ce centre hospitalier s'est doté des meilleures installations et technologies pour la réalisation de greffes de moelle osseuse : de la conception de circuits distincts aux systèmes de surpression les plus avancés.



En plus des aspects techniques, l'architecte Elisa Valero a envisagé un espace en mesure de diminuer la sensation d'isolation à laquelle sont soumis les enfants immunodéprimés. Cette nouvelle conception a demandé de résoudre les besoins fonctionnels en éliminant ou en transformant la perception des éléments identifiés normalement comme hospitaliers.



L'unité dispose de 6 pièces, du côté sud de l'aile donnant sur la galerie vitrée qui accueille les visites des parents. Le premier défi a consisté à les agrandir et pour ce faire, toute la zone a été redistribuée en s'adaptant aux conditions imposées par la structure et le réseau d'assainissement existants. Il a fallu ensuite éliminer les obstacles visuels qui les séparaient de l'extérieur. L'ancien couloir central sans lumière naturelle a été transformé en une galerie éclairée par des baies vitrées s'ouvrant sur un jardin. Entre ce dernier et les chambres se situent les zones de service à l'intérieur de compartiments de différentes dimensions, ce qui contribue à enrichir l'espace. Il convient de préciser que Maktub est le premier centre en Europe offrant la possibilité de réaliser des études cliniques en photobiologie infantile. La discipline photobiologique, qui étudie l'effet de la lumière sur le bien-être humain, fut appliquée à la conception de l'éclairage. La lumière naturelle, d'une part, éclaire les pièces depuis la galerie sud et est contrôlée par des stores motorisés à filtre ou à obscurcissement total ; d'autre part, l'éclairage artificiel est conçu pour assurer le confort visuel de l'enfant et faciliter le travail des infirmières et il utilise donc la technologie basée sur les LEDs blanches triple chip de dernière génération et le système RVB, avec contrôle, 856 couleurs, utilisé en chromothérapie.



Le projet a été exécuté en deux mois malgré la difficulté ajoutée due au fait que l'étage supérieur et inférieur de l'hôpital sont restés en fonction pendant les travaux, ce qui a exigé une précision et une coordination extraordinaire des différentes activités.



Dans le cadre de ce projet, l'architecte a décidé d'utiliser de nouveaux matériaux, parmi eux la pierre acrylique nouvelle génération HIMACS. Le projet nécessitait un matériau thermoformable permettant un assemblage sans jonctions visibles et conférant un aspect élégant et hygiénique à toutes les installations. « Je cherchais un matériau durable, conforme aux exigences hospitalières et pouvant être façonné afin d'éliminer les arêtes des volumes du couloir et éviter ainsi d'abîmer les lits qui devaient entrer et sortir des chambres », affirme Valero. Ceci a permis d'éviter les protections contre les chocs et de minimiser la présence d'appareils pour obtenir des finitions basées sur la couleur et la géométrie et créer ainsi une atmosphère ludique et conviviale.



Grâce à ses propriétés hygiéniques, son nettoyage aisé et sa résistance aux agents chimiques, la pierre acrylique est recommandée pour les cliniques et les espaces sanitaires qui doivent respecter les standards hygiéniques les plus stricts. Ses qualités esthétiques permettent de créer des ambiances chaudes et accueillantes, même dans les espaces normalement dépourvus de ces caractéristiques. Selon certaines études, cette particularité exerce une influence bénéfique sur les patients et sur leur rétablissement.



INFORMATIONS CONCERNANT LE PROJET • Projet : Centre Maktub, département de greffe de moelle osseuse de l'Hôpital Niño Jesús

• Promoteurs : Hôpital Infantile Universitaire Niño Jesús de Madrid et Fondation Aladina

• Emplacement : Madrid, Espagne

• Conception : Elisa Valero www.elisavalero.com

• Matériau : HIMACS www.himacs.eu

• Photographe : Fernando Alda