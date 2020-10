La ThermoPrédalle SEAC améliore les performances thermiques des bâtiments grâce à son procédé de rupture des ponts thermiques. Sous Avis Technique elle garantie la conformité des constructions pour toutes les zones sismiques. La ThermoPrédalle SEAC prise en compte dans les calculs thermiques dès la phase de conception de l'ouvrage, garantit au concepteur la conformité d'un psi en plancher intermédiaire inférieur à 0,60 W/m.K.

Prédalle à correcteur de pont thermique intégré pour préserver tous les avantages de l'ITI (Isolation Thermique par l'Intérieur), la ThermoPrédalle® SEAC, système breveté, permet d'atteindre les objectifs imposés par la RT 2012 en corrigeant les ponts thermiques en rives de dalle pour tous types de murs y compris les balcons en toute simplicité et sécurité.



La ThermoPrédalle® est un dispositif assemblé en usine. Elle se met en œuvre comme une prédalle traditionnelle sans changer les habitudes constructives. Les pains isolants de hauteur adaptée à l'épaisseur de la dalle de compression sont mis en place sur chantier juste avant le coulage du béton. Placés en continuité de l'isolation intérieure, ils ont pour rôle d'assurer une correction efficace des ponts thermiques.



La ThermoPrédalle® assure la conformité mécanique et thermique pour toutes les liaisons murs-façades : murs maçonnés ou banchés, balcons, coursives, acrotères, casquettes béton.



La ThermoPrédalle® peut être mise en oeuvre pour toutes zones sismiques.



La ThermoPrédalle® intègre les inserts, les réservations et les accessoires nécessaires à la sécurité sur chantier.



Produit industrialisé, La ThermoPrédalle® SEAC bénéficie d ’une certification NF, et d’un Atex valide en zone sismique, garantie d’un produit de qualité.

Domaine d'emploi

Utilisable pour tous types de bâtiments isolés par l'intérieur : logements, bureaux, tertiaires, et pour tous niveaux de planchers : haut de sous-sol, intermédiaires, toiture-terrasse.

Utilisable en toutes zones sismiques.

La conception de planchers ThermoPrédalle® permet de respecter les critères de tenue au feu REI 90 minutes.

Le système ITI + ThermoPrédalle®, la solution économique la plus pertinente pour atteindre les objectifs de la RT 2012.

La traditionalité de l’ITI et la simplicité d’utilisation de la ThermoPrédalle® pour chaque plancher confère au système la plus grande liberté constructive et architecturale en supprimant les traitements thermiques onéreux des points singuliers.



L’étude économique sur la répartition des coûts entre les différents matériaux et les traitements des ponts thermiques montrent que la solution ITI + ThermoPrédalle® permet de réaliser jusqu’à 40 % d’économie sur les complexes des façades.

Tous les avantages de l'association de la ThermoPrédalle®

Avec l'isolation par l'intérieur :

Pas de contraintes architecturales (balcons)

Pas de points singuliers (ouvertures, baies, angles de bâtiments)

Pas de point faible acoustique

Qualité et pérennité des façades

Gestion des réseaux en vertical

Solution économique

Correction du pont thermique

Solution industrielle certifiée

Sécurité chantier intégrée

Technique traditionnelle de plancher

Utilisable en toutes zones sismiques

Solution constructive éprouvée

Avantages supplémentaires dans le cas d’un faux plafond associé à la ThermoPrédalle® :