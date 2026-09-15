Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer
SEAC - Batiweb

SEAC

47 boulevard de Suisse - CS 52158
31021 TOULOUSE CEDEX 2
France
Site web de la marque

SEAC est spécialisée dans la fabrication de planchers et murs en béton précontraint, béton armé, béton pressé.

SEAC développe une large gamme de produits innovants, et propose des systèmes qui apportent des solutions techniques, thermiques, acoustiques sismiques et environnementales pour tous types de constructions : maisons individuelles, logements en bandes, logements collectifs et bâtiments tertiaires.

Les solutions proposées pour les différents systèmes répondent aux exigences de la RT 2012, garantissent l’isolation en traitant les ponts thermiques, et permettent d’atteindre les labels HPE et THPE.

Disposant de 25 sites de production et d’une force commerciale composée de techniciens soutenus par un bureau d’études performant dans chaque usine, SEAC offre une véritable proximité opérationnelle sur le territoire national.

Le savoir-faire SEAC

  • Plancher Seacoustic 3 la performance acoustique et thermique
  • Isoplanel S 0,92, la planelle super isolante
  • EBS : Matériaux biosourcés
  • Seac et le développement durable
  • Entrevous PlastiVS
  • Plancher Seacoustic (Plancher Acoustique et Thermique)
  • PLTA-CLIMA : Plancher chauffant en logement collectif et ERP

Produit à la une

Produits de la marque

Psi-Dalle

L’Isoplanel est une solution efficace, simple et économique pour traiter les ponts thermiques à l’intersection des planchers et des murs.   Elle se pose sans joint...

En savoir plus Documentation

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.