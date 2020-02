La société SEAC, spécialiste des planchers en béton précontraint, propose une gamme de produits innovants et développe des systèmes qui apportent des solutions techniques, thermiques, acoustiques, sismiques et environnementales pour tous types de construction : maisons individuelles, logements en bandes, logements collectifs et bâtiments tertiaires.

Toutes les solutions Seac sont certifiées et garanties, et répondent aux exigences réglementaires.