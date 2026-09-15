SEAC
31021 TOULOUSE CEDEX 2
France
SEAC est spécialisée dans la fabrication de planchers et murs en béton précontraint, béton armé, béton pressé.
SEAC développe une large gamme de produits innovants, et propose des systèmes qui apportent des solutions techniques, thermiques, acoustiques sismiques et environnementales pour tous types de constructions : maisons individuelles, logements en bandes, logements collectifs et bâtiments tertiaires.
Les solutions proposées pour les différents systèmes répondent aux exigences de la RT 2012, garantissent l’isolation en traitant les ponts thermiques, et permettent d’atteindre les labels HPE et THPE.
Disposant de 25 sites de production et d’une force commerciale composée de techniciens soutenus par un bureau d’études performant dans chaque usine, SEAC offre une véritable proximité opérationnelle sur le territoire national.
Le savoir-faire SEAC :
- Plancher Seacoustic 3 la performance acoustique et thermique
- Isoplanel S 0,92, la planelle super isolante
- EBS : Matériaux biosourcés
- Seac et le développement durable
- Entrevous PlastiVS
- Plancher Seacoustic (Plancher Acoustique et Thermique)
- PLTA-CLIMA : Plancher chauffant en logement collectif et ERP
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Les communiqués de la marque
Les vidéos de la marque
Visionnez notre vidéo sur la fabrication de notre Entrevous Biosourcé
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