SFIC renforce sa présence en Île-de-France

SFIC, spécialiste de l'isolation thermique et calorifuge, continue son expansion en Île-de-France avec l'ouverture d'une nouvelle agence à Ivry-sur-Seine (94).

Cette ouverture s’inscrit dans la stratégie de renforcement de SFIC sur le marché en forte croissance du calorifugeage. L’agence d’Ivry-sur-Seine vient remplacer l’agence de Vitry, devenue trop petite pour répondre à la demande croissante des artisans.

SFIC, qui compte désormais 27 points de vente dédiés au calorifugeage en France, anticipe une hausse des besoins sur ce marché, notamment grâce à l'application d'un décret de juin 2023, qui impose, à partir de janvier 2027, l’isolation calorifuge des réseaux de distribution de chauffage et de climatisation dans les bâtiments tertiaires et résidentiels. Cette réglementation vise à favoriser l’efficacité énergétique.

Un marché dynamisé par la loi « industrie verte »

Grâce à la création d’un atelier de transformation sur place, le spécialiste de l'isolation thermique se dit en mesure de répondre de manière réactive et personnalisée aux demandes des professionnels du secteur.

« Cette agence renforce notre position en calorifugeage en Île-de-France et nous permet de développer notre offre pour le secteur tertiaire, l’industrie et les demandes sur-mesure. Le marché, dynamisé par la loi industrie verte et ses objectifs de décarbonation, représente une opportunité majeure que nous souhaitons aider nos clients à saisir », souligne Laurence Genevois, responsable chez SFIC.

Les artisans auront accès à un espace de libre-service de 200 m2 contenant plus de 300 références, ainsi qu’à un espace de stockage de 5 500 m2. L’équipe, composée de 11 collaborateurs, est présente du lundi au vendredi pour accompagner les clients dans leurs projets.

Marie Gérald

Photo de une : SFIC