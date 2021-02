Situé en proche périphérie de Nantes (44), ce logis datant du XVIIe siècle, seul bâtiment restant du château du Bois-Hue, appartenait à la ville de Nantes, vient d’être restauré après 3 ans de travaux.

Les propriétaires qui ont eu un véritable coup de foudre pour cette ancienne maison de maître très abimée, d’une superficie de 200 m², ont consacré beaucoup d’énergie et de temps pour en conserver l’âme tout en la modernisant.



Alchimie parfaite entre authenticité et modernité, cette bâtisse a été totalement rénovée avec passion et respect des règles de l'Art en lui rendant son cachet et en mettant en valeur son architecture historique. Ils ont fait appel, entre autres, à Cupa Stone pour l’aménagement des sols intérieurs, ayant de grandes exigences en termes de qualité, d’authenticité et d’esthétique.

À l’extérieur, les ouvertures sont d’origine mais ont été remises en état. L’intérieur a été refait entièrement, le rez de chaussée comme l’étage.



Au rez de chaussée : une seule pièce décloisonnée, d’une surface de 65 m², réunit le salon, la salle à manger et la cuisine.



Les propriétaires voulaient une parfaite réplique d’un sol ancien du 17e siècle. Ils ont choisi le calcaire Alhambra, une roche de couleur beige composée de sédiments minéraux, agrémenté de cabochons en granit noir du Zimbabwe pour habiller tout l’espace.Ces dalles font toute l’authenticité de cette pièce grâce à leur finition « vieillie ». Le résultat assure un rendu visuel de première qualité.



Férus d’histoire, les propriétaies ont dessiné et dimensionné eux-mêmes les dalles pour avoir une parfaite réplique de l’époque : elles remplacent un plancher ancien irrécupérable.

Le Sol En Pierre Naturelle CUPA STONE : du sur-mesure réalisé par les propriétaires

Dalle en calcaire Alhambra, format 32 x 32, épaisseur 2 cm avec 4 pans coupés et cabochon en granit noir du Zimbabwe 8,5 x 8,5 cm. Leur couleur neutre s’harmonise avec les couleurs des meubles.



Le sol dissimule, ici, le système de chauffage pour chauffer la maison en douceur. Rappelons que les dalles de pierre naturelle sont idéales pour une utilisation efficace du chauffage par le sol, grâce à leur conductivité thermique élevée.

La cuisine, tout en noir et blanc, ouverte sur le salon mais séparée de l’entrée par une jolie verrière, se fond parfaitement dans le décor.

Le noir est ici réservé pour le plan de travail en granit du Zimbabwe, le piano de cuisson, la hotte et la verrière en total contraste avec l’évier Timbre d’office, le mobilier et les murs.



Le sol avec ses cabochons en granit noir du Zimbabwe est un subtil rappel du plan de travail. L’art du chic et de l’élégance dans la simplicité…



Cet escalier en colimaçon, menant aux chambres, qui se situe dans l’entrée, a été la solution la plus adaptée pour libérer le plus d’espace.



Grâce à l’alliance du bois et du métal, ses lignes épurées permettent un gain de place et offre un design minimaliste. Il est devenu un élément de décor à part entière.