ATLANTEM veille à tenir compte de chaque demande remontant du terrain, des plus simples aux plus spécifiques. Son catalogue de portes d’entrée intègre ainsi des évolutions inspirées de ces attentes. En témoigne par exemple l’entrée de boîte aux lettres sur les majestueux modèles Williams, Smith, Jackson et Atkins. Ces quatre portes sont également disponibles en dimensions sur-mesure, permettant de s’adapter aux anciennes demeures.



Fort de son succès, le modèle James se décline en version Jammy neutre pour accentuer le style brut industriel et en blanc RAL 9016 pour une façade épurée.



Autre exemple, une gâche journalière peut être ajoutée sur les modèles à barre de tirage. Qui n’a jamais eu peur de rester coincé à l’extérieur en allant chercher son courrier ? Cet accessoire permet d’ouvrir la porte par simple poussée.

Pratique pour les plus distraits !