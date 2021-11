Le design biophilique : créer des espaces de travail adaptés aux employés

Le corpus qui soutient ce concept et ses bénéfices dans l'environnement professionnel connaît une croissance rapide. Dans l'une des recherches les plus récentes, le rapport mondial : Human Spacesi, il ressort clairement que les espaces de bureau intégrant des éléments de design naturel permettent d'accroître le bien-être des employés de 15 %, leur productivité de 6 % et leur créativité de 15 %*.

Vers une révolution biophilique du Design ?

Dans son film de 2012 : « Biophilic Design : The Architecture of Life »ii, Stefan Kellert suggérait déjà l'idée que le designer peut aider à révolutionner le design, en reliant bâtiments et monde naturel. L'objectif : créer des environnements de travail propices à une amélioration de la réflexion, du ressenti et des performances. À l'heure où les entreprises prennent de plus en plus conscience de l'importance d'offrir des lieux de travail plus dynamiques et proches de la nature, les designers ont aujourd'hui un rôle essentiel à jouer dans la concrétisation de ce concept !

Faire entrer l'extérieur à l'intérieur, comme cela est souvent envisagé, peut entraîner un certain nombre de défis pour les designers. Si certains ont la chance de pouvoir partir de zéro, nombre d'entre eux doivent composer avec des espaces préexistants, qui ne se prêtent pas facilement aux contraintes du design biophilique… et le budget reste évidemment un sujet crucial.

Et la Lumière fut…

Lorsqu'on leur demande quel élément leur semble essentiel sur leur lieu de travail, 47% des employés de bureau interrogés dans l'étude mondiale « Human Spaces » mentionnent la lumière naturelle en première position. La lumière du soleil est l'aspect le plus fondamental du monde naturel et, quel que soit l'éclairage disponible, les professionnels du design se doivent de conseiller les chefs d'entreprise sur la meilleure manière d'en tirer profit sur le lieu de travail.

C'est ainsi, par exemple, que Google demande à ses employés de porter un luxmètre pour recueillir les données sur la quantité de lumière naturelle obtenue en intérieur pour une meilleure coordination des process liés au design.

La fonction de l'espace constitue un autre élément essentiel : il est bien plus bénéfique d'obtenir une lumière naturelle optimisée pour les postes de travail à long terme, plutôt que dans des espaces qui sont occupés de manière temporaire, comme les salles de réunion.

50 nuances de… vert et de bleu !

Le sujet de la couleur est complexe. La gamme de nuances et le manque de recherches font qu'il est actuellement impossible d'attribuer une signification définie à chaque couleur. Toutefois, certaines couleurs provoquent une réponse psychologique et physiologique plus profonde, comme une amélioration de la créativité et de la concentration cognitive. C'est ainsi que les nuances de vert ont été reliées à une meilleure créativité, tandis que les bleus ont été associés à une amélioration de la productivité. Le designer doit réfléchir à la manière d'intégrer ces nuances sous formes

d'accents dans l'impression générale qu'offre un espace de travail et de les employer là où elles seront le plus efficaces.

L'open stress ?

De nombreux bureaux modernes ont adopté une disposition en open space, avec des bureaux réunis pour encourager la collaboration. L'absence de cloison, font que la sonnerie des téléphones, le bruit des claviers et les voix des collègues y constituent le bruit de fond. La capacité de cet environnement à obtenir des employés heureux, productifs et créatifs a été remise en question. Et pourtant, si 39 % des personnes interrogées dans le cadre de l'étude ont déclaré qu'elles seraient plus productives dans un environnement isolé, 36 % d'entre elles ont opté pour un bureau en open space. En Allemagne par exemple, près des deux tiers (59 %) des employés préfèrent un bureau privé, tandis que près de la moitié des employés brésiliens (46 %) et indiens (47 %) présentaient une préférence pour l'open space. Ce que cette préférence nationale pour la disposition du bureau suggère est qu'il est probable que les inclinaisons personnelles se répercutent au niveau des entreprises et des employés.

Il revient donc aux designers de travailler auprès des entreprises pour établir la manière dont

l'espace pourra être le plus efficace pour chaque entreprise en se basant sur les individus. Il n'existe pas de solution idéale applicable à tous. Permettre une certaine flexibilité dans les types d'espace disponibles en prenant en compte l'acoustique peut améliorer l'influence générale de l'environnement sur le bien-être et la productivité.

Au bureau, la Nature reprend ses droits !

Il semblerait que le design biophilique s'avère encore plus efficace avec l'emploi de motifs qui imitent le caractère aléatoire et la variété de la nature. Cette diversité entraînerait une plus grande activité cérébrale, permettant alors une stimulation et un plaisir accrus. Reprendre efficacement ce caractère aléatoire revient quasiment à demander l'impossible, raison pour laquelle il n'est peut-être pas surprenant que ce domaine

soit rapidement en train de devenir l'un des plus étudiés scientifiquement. Les designers pourraient intégrer ces motifs inspirés de la nature sur le lieu de travail grâce à la texture. Celle-ci peut être traitée sur des zones plus étendues, au sol ou sur les murs, ou en encore sur des éléments individuels, comme du mobilier ou des oeuvres artistiques.

Un design de bureau soigneusement planifié peut se traduire par des bienfaits quotidiens tangibles pour les employés. Il leur serait ainsi possible de constater une amélioration de leurs performances, de leur bien-être et de leurs processus créatifs – autant de points à même de bénéficier aux résultats économiques de l'entreprise. Les professionnels du design ne sont rien de moins que la clé de voûte de ce processus, en s'assurant que le concept de la biophilie peut bénéficier à tout espace afin d'aider les entreprises à créer des lieux de travail inspirés qui défient les normes et cultivent des méthodes de travail plus efficaces.