Le Plan d'Épargne Retraite Entreprise

Le Plan d’Épargne Retraite (PER) est un dispositif unique qui propose deux modalités de souscription : il peut être souscrit soit dans le cadre de l’entreprise (PER d’entreprise), soit à titre individuel (PER individuel). Tout chef d’entreprise employant au moins un salarié, même à temps partiel ou salarié lui-même est concerné par la souscription d’un PER d’entreprise non seulement à titre personnel, mais surtout à titre professionnel. Décryptage du PER Entreprise.

Rappel du contexte

Dans un souci de simplification et afin de mettre en place une gestion globale de l’épargne retraite, la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, a mis en place un dispositif unique, le PER, qui se décline sous trois formes, depuis le 1er octobre 2019 :

le Plan d’Épargne Retraite individuel (PER individuel), ouvert aux personnes physiques ;

le Plan d’Épargne Retraite d’entreprise collectif (PER d’entreprise collectif), ouvert aux entreprises, qui succède au plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ;

le Plan d’Épargne Retraite obligatoire (PER obligatoire), ouvert aux entreprises, qui succède au contrat de retraite « article 83 ».

Le Plan d’Épargne Retraite obligatoire

Qu’est-ce que le PER obligatoire ?

Le PER obligatoire succède au contrat de retraite « article 83 ».

Il s’agit d’un plan d’épargne retraite proposé à l’adhésion pour des entreprises, auquel le salarié est obligé d’être affilié dès lors qu’il fait partie de la catégorie de personnel visée par le dispositif.

Mettre en place un PER obligatoire offre un réel avantage social pour les collaborateurs et un véritable outil de fidélisation.



À qui est-il destiné ?

L’entreprise met en place un PER obligatoire dans un acte juridique qui peut être une décision unilatérale de l’employeur ou un accord d’entreprise ou un accord référendaire. Cet acte définit les salariés concernés. Il peut s’agir de tous les membres du personnel, ou seulement de certaines catégories d’entre eux (cadres, ouvriers, etc.). La catégorie de salariés bénéficiaires du PER obligatoire doit être définie à partir de critères objectifs. Les salariés concernés ont alors l’obligation d’adhérer au dispositif d’épargne retraite mis en place.



Quel est son fonctionnement ?

Un PER obligatoire est composé de 3 compartiments distincts qui offrent la possibilité à chaque salarié d’épargner pour sa future retraite, en complément des versements réalisés par l’entreprise.



1- Un compartiment pour les versements obligatoires

L’entreprise alimente le compte individuel des salariés affiliés par des versements réguliers qui peuvent être en partie financés par le salarié affilié. Les sommes épargnées sur ce compartiment peuvent faire l’objet de déblocages anticipés dans certains cas autorisés comme pour les autres compartiments (mais pas pour l’achat de la résidence principale) et être libérées sous forme de rente viagère à la retraite (sortie en capital non autorisée pour ce compartiment).



2- Un compartiment pour les versements volontaires du salarié

Si le salarié souhaite effectuer des versements de sa propre initiative, il peut utiliser son PER obligatoire. Ses versements profiteront de la même fiscalité que s’il alimentait un PER individuel. Les sommes épargnées sur ce compartiment peuvent faire l’objet de déblocages anticipés dans certains cas autorisés comme pour les autres compartiments et aussi pour l’achat de la résidence principale (non autorisé pour le compartiment des versements obligatoires) et être libérées sous forme de capital et/ou de rente viagère à la retraite.



3- Un compartiment pour l’épargne salariale

Ce compartiment peut être alimenté directement par les sommes issues de l’épargne salariale (participation et intéressement distribués par l’employeur : à condition que l’entreprise adhérente ait mis en place un PER Entreprise au bénéfice de la totalité du personnel salarié). Il peut aussi être alimenté par les droits inscrits sur un compte épargne temps (CET) ou en l'absence de CET, par les sommes correspondant à des jours de repos non pris, dans la limite de 10 par an.

Tous les versements (intéressement, participation, monétisation des jours de congés non pris ou du CET) faits sur ce compartiment bénéficient d’une fiscalité très allégée. Ces versements ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu.



Les cas de déblocage anticipé

Les sommes versées sur un PER obligatoire sont bloquées jusqu'au moment du départ à la retraite du salarié.

Néanmoins, il existe plusieurs cas de déblocage anticipés, variables selon les compartiments de versements :

acquisition de la résidence principale uniquement pour les sommes issues des versements volontaires et de l’épargne salariale (participation, intéressement, abondement, CET…) ;

invalidité du titulaire, de son conjoint ou de son partenaire de PACS, ou de ses enfants ;

décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire de PACS ;

expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire ;

surendettement du titulaire ;

cessation d’une activité non salariée du titulaire suite à un jugement de liquidation judiciaire.

Le Plan d’Épargne Retraite d’entreprise collectif

Ce produit succède au PERCO. Toute entreprise peut proposer un PER d’entreprise collectif à ses salariés, sans que sa souscription soit obligatoire. En revanche ce PER doit être ouvert à tous les salariés. Seule une condition liée à l’ancienneté peut être exigée.

L’entreprise peut transformer un PERCO en un PER d’entreprise collectif.

Ce PER donne droit à des avantages fiscaux et les droits des salariés sont transférables vers les autres PER. L'échéance du PER collectif est l'âge de la retraite, mais les sommes peuvent être débloquées dans certains cas qui sont identiques à ceux du PER obligatoire.



SMAvie, acteur majeur de l’assurance en matière de santé, de prévoyance, de retraite et d’épargne, propose le PER Entreprise SMAvie* qui est un PER obligatoire permettant à l’employeur d’aider ses salariés à épargner pour leur retraite dans des conditions privilégiées.

En outre, le dirigeant salarié ou mandataire social sans contrat de travail peut aussi bénéficier des avantages offerts par ce contrat, sous certaines conditions.

Ainsi, le PER Entreprise SMAvie représente un réel avantage social pour les collaborateurs et un véritable outil de fidélisation car c’est une forme de salaire différé.

Enfin, ce dispositif de retraite supplémentaire offre un indéniable intérêt financier pour l’entreprise et le salarié :

Pour l’entreprise, sous certaines conditions, les cotisations obligatoires sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés et les contributions patronales sont exonérées, dans certaines limites, de charges sociales (hors forfait social).

Pour le salarié, dans la limite de certains plafonds de déduction, les versements obligatoires sont exonérés d’impôt sur le revenu et les versements volontaires sont déductibles du revenu imposable.

* PER Entreprise, est un plan d’épargne retraite obligatoire (PERO) et un contrat collectif d’assurance vie à adhésion obligatoire dont les garanties sont exprimées en euros et/ou en unités de compte. Les supports en unité de compte présentent un risque de perte en capital.



Ces informations sont fondées sur la réglementation en vigueur au 14 avril 2022 et ne constituent pas un conseil ou un avis juridique ou fiscal. Document publicitaire, sans valeur contractuelle - Seule la notice d’information a une valeur contractuelle.

