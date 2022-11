Les rails de porte coulissante de la gamme Quadrat

La ferrure Quadrat est l’accessoire indispensable à votre porte coulissante, alliant robustesse et design.

La gamme Quadrat : des produits de qualité supérieure

Plus qu’un produit technique et robuste, les ferrures Quadrat sont également des produits design. Idéal dans le cadre d’un projet de rénovation : elles moderniseront votre porte coulissante.



Sa finition en acier noir mat apporte de l’authenticité et de l’élégance à votre intérieur. Sa couleur noire donnera à la fois du caractère à votre porte et s’adaptera facilement à tous types de décoration.



Designer par Alliage Concept, la gamme Quadrat se décline en trois modèles innovants. Le modèle Quadrat 1 se pose sur le champ supérieur de la porte. Quadrat 2 se pose en applique sur le panneau et Quadrat 3 possède une grande roue à rayons, très industrielle.

Fabrication sur-mesure de la gamme Quadrat

Les roues des ferrures Quadrat sont composées de roulements à billes. Le matériau principal est le nylon massif. Cette association matériau/composant apporte fluidité, ergonomie et discrétion au système coulissant.



Elle est fabriquée à partir de matériaux de qualité alliant solidité et durabilité. Grâce à son acier de 6mm d’épaisseur, la ferrure Quadrat est robuste. Elle peut soutenir une charge de 100 kg.



La ferrure est réalisable sur-mesure, nous disposons d’un atelier de découpe et de perçage en Ile-de-France. Afin d’adapter la longueur souhaitée pour chaque projet, nous pouvons découper le rail avec précision.



Disponibles en kit de 2m, 2,5m et 3m, il existe un large choix d’accessoires pour adapter le rail à votre projet.