Les rails de porte coulissante et meuble coulissant : Quadrat et Bario Communiqué | 05.09.22

Alliage Concept propose une large gamme de système coulissant pour les portes coulissantes et les portes coulissantes de meuble. Parmi lesquels les gammes Bario et Quadrat. Des ferrures au design affirmé et innovant au fonctionnement silencieux.