Grâce à sa gamme d'isolants dernière génération certifiés selon la norme NF EN 16012+A1, et sous ACERMI (ALVEOL'R), ISO 2000 permet de réaliser en une seule opération l'isolation et l'étanchéité. Ces isolants peuvent être utilisés de manière séparée ou combinés entre eux pour toujours plus de performance et de confort.

Plan de relance et financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique, économies d'énergie, transition énergétique, réglementation environnementale 2020, réglementation thermique 2012, etc. sont autant de sujets au cœur des préoccupations actuelles.



Avec sa gamme composée de produits parfaitement compatibles et combinables ISO 2000 apporte une réponse souple et adaptée.



En effet, ces solutions couvrent l'ensemble des applications (toitures, combles, murs et planchers) aussi bien pour la construction neuve que pour la rénovation, offrent de très bonnes performances thermiques mesurées par un laboratoire accrédité selon la norme d'essai NF EN 16012+A1 (seule norme reconnue pour ce type d'isolants) et sont éligibles aux différentes aides à la rénovation énergétique.

Ainsi, par exemple le TOP COMBLES (isolant réflecteur avec pare-vapeur intégré), le TOP TOIT et l'ISO LIN HPV (isolants réflecteurs respirants avec écrans HPV intégrés) et l'ALVEOL'R (isolant alvéolaire thermo acoustique, certifié ACERMI) peuvent être associés et former de multiples combinaisons permettant d'atteindre facilement les valeurs requises par les dispositifs tels que MaPrimeRénov', le Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE) ou les Certificats d'Économies d'Énergie (CEE).



En plus de leur très bonne performance thermique ces produits conjuguent de nombreux avantages tels que notamment : grand confort d'été, gain d'espace, durabilité, confort de découpe et de pose, respect de la santé (produits classés COV A+, propres, sans poussière ou fibres nocives ou irritantes)...

Afin d'apporter des solutions toujours plus innovantes et performantes ISO 2000 proposera, dans les prochains mois, des nouveautés alliant efficacité thermique (mesurée selon la norme NF EN 16012+A1) et confort de pose renforcés.



