Du solaire au patrimoine, Edilians présente ses nouveautés

Entre de nouvelles tuiles du terroir et solaires, Edilians nous donne un avant-goût de ses innovations. Innovations qui seront pour certaines commercialisées vers 2025 et exposées en avant-première sur le salon Batimat.

Expert des toitures en terre cuite, Edilians semble d’attaque pour la rentrée. « Cette année, sur Batimat, on présente trois nouveautés tuiles », nous expose d’entrée de jeu son chef de produits, Mathieu Bohnert. Et des tuiles de terroir, car il s’agit d’une spécialité d’Edilians depuis 1811.

Des tuiles de terroir, pour s’adapter à l’ensemble des territoires

On retrouve en premier lieu la double Ténord Huguenot, « la tuile grand format aux accents du Nord ». Elle succède à une tuile déjà existante dans le catalogue Edilians : l’Artoise Huguenot.

Par son nez fin et son petit moule à cornet, la double Ténord Huguenot s’adapte à l’architecture typique des Hauts-de-France. « On passe d'une tuile 20-22 mètres carrés à une tuile 10 mètres carrés, donc fatalement le temps de pose, et donc le coût aussi pour le poseur, n'est pas le même », nous indique Mathieu Bohnert.

Car le modèle tend à offrir plus de jeu de pose, donc plus de marge de manoeuvre pour la finition, avec un poids réduit pour le couvreur. Le professionnel a d’ailleurs accès à un large éventail de teintes (Flammé Rustique, Rouge, Terre d’Amarante et Anthracite) et d’accessoires associés.

Pour la région PACA voire Occitanie, Edilians mise sur sa tuile Plein Sud Réabilis Gélis. Produite sur l’usine Edilians de Léguevin, en région toulousaine, la tuile a été commercialisée le 3 juin dernier. Elle reprend l’esthétique architecturale du bassin méditerranéen, à travers son coloris exclusif Sainte Madeleine, camaïeu de rouge, de paille, de rosé, rehaussé par des effets noirci et lichen. Doté d'un nez épais, vieilli et érodé, le modèle est proposé avec un système de finition à l’égout façon « canal ».

Coloris Madeleine de la tuile Plein Sud Réabilis Gélis - Crédits photos : Edlians

Sans compter sa gamme complète d’accessoires en terre cuite (faitières et abouts de faitières, 1/2 tuile,1/2 tuile sablière, ventilation…), qui reprend son jeu de déstructuration. D’ailleurs, la Plein Sud Réabilis Gélis offre un jeu latéral de 26 mm et longitudinal de 24 mm, adaptable à toute la configuration. Ce qui est pratique tant en rénovation qu’en construction.

« La réalité, c'est qu'on a aussi des constructeurs qui aiment ce produit, qui l'ont testé et qui l'apprécient. Ce qui se pose en rénovation se pose bien dans le neuf. L'inverse est plus difficile », nous mentionne M. Bohnert. Edilians est tellement confiant en cette tuile que la marque lance le jeu concours « Les Gélis d’or ». Jusqu’au 31 décembre 2024, les artisans couvreur peuvent trouver, par chance, des Gélis d’Or, et gagner l’un des lots mis en jeu : machine à café professionnelle, barbecue...

Enfin, dans la famille des tuiles plates, Edilians veut la Phalempin, clin d’oeil à la ville éponyme du Nord, où est elle est produite. L’usine en question « a beaucoup souffert depuis 15-20 ans de problèmes techniques. Donc elle a une image de marque dégradée », nous explique le chef de produits. Pour la relancer, des investissements ont été faits, mais Edilians a surtout tenu à réinventer cette solution déjà existante.

« Donc on a réinventé une tuile au format 17-27 qui sera légèrement galbée, ce qui n'avait jamais été fait sur une tuile Phalempin. Sa résistance mécanique sera améliorée. Elle passe 60 fois la norme, ce qui n'était pas le cas avant », nous décrit M. Bohnert. Pour ce qui est de l’esthétique « elle viendra dans des coloris nouveaux, qui nous manquaient pour justement mieux cerner les besoins du bassin parisien en particulier », développe-t-il.

La nouvelle Phalempin comme la double Ténord Huguenot seront commercialisées dès 2025, et seront présentées en avant-première sur le salon Batimat.

Côté solaire, des tuiles et un service pour les installateurs

Dans le secteur des énergies renouvelables, l’énergie photovoltaïque a le mérite de rayonner, mais reste occultée par de nombreux freins. Si le syndicat Enerplan propose des solutions pour soutenir la filière, Edilians ne manque pas de solutions solaires.

Réalisation avec les tuiles HP 10 Coloris Ardoise et HP 10 Solaire - Crédits photo : Rémi Pottier

On relève par exemple la tuile Solaire Max, déployée depuis plus de 20 ans. Il s’agit d’une « tuile solaire universelle en intégration qui, grâce à des châssis adaptés à toutes les tuiles quels que soient leurs galbes et aux ardoises, est parfaitement compatible avec l’ensemble des produits de couverture existants sur le marché », explique la marque. Cette tuile affiche désormais des dimensions de 1600 x 500 mm, et un modèle 18 cellules, pour une puissance 100 Wc par unité.

Réalisation avec les tuiles HP 10 Coloris Ardoise et HP 10 Solaire - Crédits photo : Rémi Pottier

Autre nouvelle solution : Easy Roof Integration, un système de fixation ventilé. Son procédé breveté d’emboîtement permet l’imbrication des éléments photovoltaïques les uns sur les autres, pour une installation précise, sans découpe ni joint. En chiffres, cela demanderait six heures pour une installation de 3kW à 2 personnes. Grâce à son cadre anodisé noir, Easy Roof Integration peut résister aux conditions météorologiques extrêmes. La solution est aussi disponible sous forme de kit, comprenant panneaux photovoltaïques, micro-onduleur ou onduleur central, câbles AC et DC et protection électrique.

Easy Roof Integration coloris Full Black Tuile Plein Sud Gélis coloris Emporda à Ville-les-Maguelones (34) - Crédits photo : Loïc Lagnieu

Des solutions qui tendent à se fondre de plus en plus sur le bâtiment, y compris sur le patrimoine. « On est assez content d'avoir enfin levé les contraintes autour des ABF et des monuments historiques. Ils ne les acceptent pas partout encore, mais vraiment on a fait de belles réalisations d'églises, etc. », relève Emmanuel Douillet, directeur des ventes composants et export chez Edilians.

Edilians ne développe pas seulement une offre systèmes, mais aussi de services. « On est en train de créer un réseau de couvreurs agréés avec le Pass solaire. On les accompagne franchement, on leur tient la main pour lever les contraintes administratives pour les constitutions des dossiers, etc », nous détaille Emmanuel Douillet.

Virginie Kroun

Photo de Une : Easy Roof Integration coloris Full Black Tuile Plein Sud Gélis coloris Emporda à Ville-les-Maguelones (34) - Crédits photo : Loïc Lagnieu