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ISO 2000 - Batiweb

ISO 2000

ZI NORD
26300 BOURG DE PEAGE
France
Site web de la marque

Depuis plus de 18 ans, ISO 2000, l’un des leaders de l’isolation réflective, propose un large panel de produits pour répondre aux attentes de ses clients en matière d’isolation thermique.

Fabricant français, ISO 2000 ne cesse d’innover et de développer de nouveaux produits afin d’apporter des solutions toujours plus performantes mais aussi afin de faire face aux évolutions du marché notamment en termes de règlementation.

Au quotidien, l’équipe ISO 2000 s’engage à apporter à ses clients :

  • Des produits de haute qualité et performance
  • Des produits fabriqués en France et disposant du classement COV A+
  • Une grande qualité de service (logistique, SAV, support technique, etc.)
  • Un accompagnement terrain dédié et de proximité

Le savoir-faire ISO 2000

  • TOP TOIT : Isolant réflecteur
  • Isolant réflecteur TOP COMBLES
  • Solution par l’extérieur Top Toit DUO
  • Isolant réflecteur ISO LIN HPV
  • Isolant alvéolaire ALVEOL'R
  • Isolant réflecteur alvéolaire TOP BARDAGE

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