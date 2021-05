Fin 2020, l’entreprise de charpente-couverture Poeschl a réalisé la toiture d’une maison individuelle à Mallersdorf en Bavière. La toiture de la partie habitation est constituée de 4 pans tandis que le garage est coiffé d’une toiture à 2 pans. La pente des deux toitures est de 16°. Le chantier a été couvert avec le nouveau modèle Level RS® d’ERLUS et a nécessité 2 500 tuiles, posées sur une surface de 230 m². Moderne et rectiligne, Level RS® protège efficacement les toits à faible pente sans aucune sous-construction étanche.

« Grâce à son triple emboîtement latéral et de tête, la tuile plate Level RS® peut être posée pour les pentes particulièrement faibles. Sur ce chantier, l’entreprise Poeschl a misé sur la nouvelle tuile pour faibles pentes d’ERLUS et un écran de sous-couverture HPV. »

Dès la mise en œuvre de la tuile plate Level RS® qui est certifiée selon la norme prEN 15601 a fait le bonheur des poseurs. En dépit de la faible pente cette tuile dispense les prescripteurs et les couvreurs de la mise en œuvre d’une sous-couverture fastidieuse et coûteuse. Or, cette étape aurait été indispensable avec des tuiles à pureau plat conventionnelles. « La combinaison d’une tuile moderne et rectangulaire avec une pente faible nous facilite grandement le travail », s’enthousiasme le maître-charpentier Stephan Poeschl. « Les charpentiers s’orientent de plus en plus vers les toits à faible pente, tandis que les clients souhaitent de plus en plus des toitures avec des tuiles d’aspect plat. Or, les tuiles disponibles sur le marché peinent à contenir la pluie dans une configuration à faible pente. », poursuit-il. « La nouvelle tuile à triple emboîtement Level RS® d’ERLUS s’est révélée vraiment solide. Nous n’avons pratiquement pas eu à déplorer de casse sur le chantier. Ce sans-faute a enchanté nos collaborateurs ».

La nouvelle tuile ERLUS est déjà le troisième modèle de tuile spécialement développé par ERLUS pour les toits à pente particulièrement faible. La tuile Level RS® est disponible en rouge profond ou ardoise intense. Sur ce chantier, la couleur ardoise intense a été retenue.

Une grande résistance à la pénétration des eaux pluviales

En matière d’étanchéité à l’eau, la tuile Level RS® combine deux grands avantages. D’une part, elle présente un degré d’absorption d’eau minime grâce à sa cuisson en qualité clinker à 1 200 degrés. D’autre part, son triple emboîtement latéral et de tête favorise l’évacuation de l’eau de pluie. Ainsi, même avec des configurations en très faibles pentes (pente nominale de 16 degrés ou pente minimale de 10 degrés en pose croisée), la sous-construction reste au sec.

Une grande résistance au vent et à la grêle

La tuile Level RS® possède une grande résistance au vent. En pose croisée, on peut même se passer de crochets. Sur ce toit en croupe, les tuiles ont quand même été pannetonnées sur le côté des arrêtes. Le crantage anti-tempête, que l’on trouve sur les autres tuiles mécaniques de la gamme, garantissent un positionnement exact des crochets de type I ou II. « La pose de crochets peut ralentir le chantier. Nous utilisons donc habituellement le crochet anti-tempête II, qui se positionne rapidement d’une seule main et d’un simple clic ».



La tuile Level RS®, à l’instar de toute la gamme ERLUS, possède un haut niveau de certification contre la grêle. Elle atteint la classe 4 de résistance, c’est-à-dire que des grêlons d’une taille de quatre centimètres de diamètre n’abîment aucunement la tuile. Ce modèle appartient à la famille grand moule ERLUS-XXL et fait partie du groupe de pureau de 38,5 centimètres.