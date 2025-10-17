ConnexionS'abonner
ERLUS

D 84088 NEUFAHRN BASSE BAV
99109 106 HAUPSTRASSE
Allemagne
Site web de la marque

ERLUS AG est l’un des leaders en matériaux de couverture et de conduits de cheminée en Allemagne.

La PME fabrique ses produits sur les sites de Neufahrn et Ergoldsbach (Basse-Bavière), ainsi qu’à Teistungen (Thuringe).

Les tuiles en terre cuite d’ERLUS se distinguent surtout par leur qualité et leur design raffiné. Plusieurs tuiles ont déjà été primées par le renommé iF Design Award.

La déclaration produit environnementale (DPE) émise pour la fabrication des tuiles par l’Institut Bauen und Umwelt e.V. confirme la stratégie écologique de l’entreprise en matière de développement et de fabrication.

Parallèlement aux matériaux de couverture haut de gamme et aux conduits de cheminée orientés vers l’avenir, ERLUS a développé Via Vento S, un réseau de ventilation universel pour les maisons individuelles, parfaitement adapté aux maisons passives.

Le savoir-faire d’ERLUS :

  • La gamme Tuile (Erlus lotus air, Erlus marnufacture de tuile, accessoires spécifiques de tuiles…)
  • La gamme conduit de fumée (conduits de hauteur élevée, conduits à monter, accessoires pour conduits …)
  • La gamme ventilation (Erlus via vento S)

