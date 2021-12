Les verrières fixes sur-mesure profil L Coulidoor

Pour aller toujours plus loin dans la création d’une verrière qui se fond parfaitement dans votre univers, Coulidoor a conçu la verrière profil L qui propose de très nombreuses options, tant dans sa structure que dans ses couleurs.

Au-delà de ses modèles emblématiques inspirés des ambiances loft, industriel ou art déco, Coulidoor permet de personnaliser l’emplacement des montants et des traverses pour créer un modèle entièrement nouveau.



Les verrières profil L offrent de nombreuses possibilités d’aménagement. Elles peuvent se poser en baie (sur un muret, entouré de cloisons) ou ouvertes sur un, ou deux côtés. Elles peuvent également s’étendre du sol au plafond pour créer de nouveaux espaces.



Sous-pente, la version en pan coupé permet de créer une chambre ou un bureau. Elle peut être associée à d’autres modèles, notamment les verrières en angle, les verrières coulissantes ou un bloc-porte.



Si la verrière traditionnelle expose des vitres claires sur un profil noir, la verrière profil L va donner à vos envies de quoi s’exprimer : un profil blanc avec des vitres fumées bronze ou noires, un profil anthracite sablé avec une vitre dépolie ou une vitre armée… De multiples configurations sont possibles. Grâce à ses 8 vitrages aux identités bien distinctes et ses 4 coloris de profil, la verrière ne se contente pas de préserver la lumière, elle structure, décore et peut contribuer à créer de l’intimité.



Détails techniques :

Dimensions minimum : 501 x 501 mm

Profil aluminium disponible en noir mat, anthracite sablé, argent mat ou blanc mat

Modèles avec imposte ou allège : panneau assorti à la couleur du profil ou tôle laquée 2 face

Option tôle laquée pour donner un aspect métallique jusque dans les moindres détails

Vitrages possibles : vitre feuilletée claire, vitre feuilletée dépolie, vitre feuilletée blanche, verre armé, miroir, verre trempé motif Harpe noire ou Harpe blanche

Parecloses U de fixation et cornières fournies

U de fixation possible pour une pose invisible basse

Obturateurs et profil de finition fournis pour une pose ouverte d’un côté

Produit disponible chez nos distributeurs Coulidoor.

