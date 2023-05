Les volets roulants Atlantem

Optez pour la modernité et la simplicité

ATLANTEM conçoit et fabrique 4 grandes familles de volets roulants pour répondre à toutes les mises en œuvre, aussi bien en neuf qu’en rénovation. Hermétique, le volet roulant isole le logement du froid, de la chaleur et du bruit. Des options supplémentaires peuvent augmenter ces performances.



Tous les volets roulants de la gamme ATLANTEM intègrent en standard la technologie pour la maison connectée.



Cette motorisation permet tout d’abord d’être pilotée à distance et de connaître d’un coup d’œil la position de vos volets, portail ou porte de garage connectés.



Elle permet aussi de réaliser entre 0,75 et 1,8 KWh/m2 par an d’économies d’énergie par rapport à un volet manuel. Niveau sécurité, simuler votre présence devient très simple.

Le solaire, une solution qui allie performance et robustesse

La version solaire du moteur RS100 io avec son écosystème complet de services, toujours plus de valeur pour vos chantiers de volets roulants.

Pour vous professionnels :

Compatible avec tous types de volets roulants avec 4 couples disponibles allant jusqu’au 20Nm .

avec 4 couples disponibles . Portée radio garantie avec l’antenne intégrée dans le caisson.

dans le caisson. Technologie brushless pour une meilleure fiabilité.

pour une meilleure fiabilité. Panneau photovoltaïque : Compact (épaisseur de 6 mm) pour une intégration discrète . Finition résinée pour une esthétique plus aboutie . mono christalin pour une optimisation de la recharge .

Durées de vie Panneau : + 20 ans / Batterie : + 8 ans .

/ Batterie : . 45 jours d’autonomie de la batterie sur la base de 2 montées et de 2 descentes par jour.

sur la base de 2 montées et de 2 descentes par jour. Batterie technologie NimH puissance 2200 mAH.

Pour vos clients :

Une solution qui apporte plus de confort aux utilisateurs.