L’enduit décoratif millimétrique à effet béton ciré est la star en création ou rénovation de salles de bain. Il se complète parfaitement avec les briques de verre pour donner un rendu esthétique et contemporain.

La salle de bain est aujourd'hui dédiée au bien-être et on y passe de plus en plus de temps. Cet espace se doit donc d'être fonctionnel, mais aussi agréable à vivre.



Osez mettre de la couleur dans votre salle de bain !



Découvrez à présent l’une de nos réalisations avec une salle de bain réalisée à partir de trois teintes d’enduit béton ciré : BC-05 Craie pour le sol, BC-07 Abricot pour les murs de la douche et BC-23 Acier pour le mobilier.

Cette rénovation a été complétée par une paroi de briques de verre, en restant dans des couleurs coordonnées orange et gris. Une bonne dose de vitamines dès le matin !

Notre enduit décoratif béton ciré Rouviere Collection est protégé par le traitement Sermiprotect, qui le rend résistant à l’eau mais aussi aux tâches. La mise en œuvre peut être confiée à l’un de nos partenaires de notre réseau national, formé par nos soins.



Ultra tendance, ce matériau en surface uniforme, sans joint est très facile à nettoyer.

Le nuancier comporte 69 teintes, de quoi satisfaire toutes les envies !