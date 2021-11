Quand notre environnement nous distrait, il nous devient impossible de réfléchir et de nous concentrer. La nature nous permet de retrouver notre sérénité et de nous ressourcer. Le motif de Composure s'inspire des formations rocheuses naturelles et crée un environnement calme et confortable. La collection offre une large gamme de coloris neutres, pastel et vifs, ainsi que la dalle de transition, Composure Edge, qui permet de passer d’un coloris à un autre. Composure a été conçue pour une pose non-directionnelle et organique, y compris sur de grandes surfaces.