❑ UN FUTUR COMMUN SOUS LE SIGNE DE LA CONQUÊTE ET DE LA CROISSANCE



TECHNAL a connu, au cours des 10 dernières années, une croissance d'activité ininterrompue, une évolution de l'offre continue et des expériences inédites telles que le PALMARÈS ARCHITECTURE ALUMINIUM. OLIVIER VINCENT, DIRECTEUR GÉNÉRAL et GILLES GEROMEL, DIRECTEUR COMMERCIAL ont pour ambition de poser les bases du développement des 10 prochaines années afin d'accélérer cette dynamique, en totale cohérence avec les valeurs de la marque.





❑ ENTRETIEN CROISÉ : UNE COMPLÉMENTARITÉ, UNE VISION COMMUNE



OLIVIER VINCENT et GILLES GEROMEL possèdent des parcours complémentaires chez TECHNAL et une solide connaissance du métier après plus de 20 années dans le secteur des gammistes aluminium. Le premier a fait ses armes dans la société puis a assumé successivement des responsabilités dans la production, la logistique et la finance.

Le second a acquis une riche culture de la marque. Homme de terrain, il assure le lien entre la Direction, les clients et le réseau.





❑ QUELS SONT LES ATOUTS MAJEURS DE LA MARQUE ?



OLIVIER VINCENT : « TECHNAL apporte à ses clients des solutions innovantes, tant en termes de produits que de services, leur permettant de se développer plus rapidement que le marché.

L'offre produit, large et profonde, permet à nos clients de se positionner sur l'ensemble des marchés, du bâtiment au résidentiel, en neuf comme en rénovation.

TECHNAL propose par ailleurs des prestations industrielles et logistiques de haut niveau sur son site intégré de Toulouse.

À présent, la plus grande force de TECHNAL demeure l'implication de ses équipes d'une part, et la qualité, le sérieux de ses clients et de son réseau d'autre part. Au-delà de la technique, ce sont toujours les ressources humaines qui font la richesse de nos organisations. »





❑ QUELLE EST VOTRE AMBITION POUR LA MARQUE ?



OLIVIER VINCENT : « Notre ambition est de poursuivre un investissement soutenu, tant sur les hommes, dans le développement produit, que dans l'outil industriel ou la logistique, et ce afin d'accélérer la croissance de l'entreprise. »



GILLES GEROMEL : « En effet, j'ajouterais que la performance de nos clients, rendue possible par la qualité de notre accompagnement, constitue la meilleure garantie d'un enrichissement commun. Notre croissance montre la solidité du modèle, construit au fil des années, et basé sur la relation étroite et durable entre les clients et TECHNAL. »





❑ TECHNAL POSSÈDE UNE SOLIDE CULTURE CLIENT, COMMENT S'ORGANISE L'ÉQUIPE SUR LE TERRAIN ?



GILLES GEROMEL : « L'organisation commerciale de TECHNAL s'appuie sur un modèle adapté pour chacun de nos clients. Nos ingénieurs commerciaux accompagnent les grands comptes tandis que nos 11 agences régionales sont au service des métalliers organisés en TPE. Relais de TECHNAL à travers la France, les 4 directeurs régionaux assurent un maillage territorial, une proximité et une réactivité auprès de l'ensemble des professionnels. Précurseur dans l'acte de prescription depuis plus de 20 ans, la marque possède une équipe dédiée, lui permettant de se différencier sur le marché. »