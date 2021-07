Nouveau Guide de la Chaux Socli, recto pour les artisans, verso pour les prescripteurs

L’expertise de Socli, chaufournier depuis plus de 150 ans, s’exprime aussi par son guide dont l’opus 2021 s’enrichit d’une double couverture. D’un côté, il s’adresse plus particulièrement aux artisans, avec des focus produits et des conseils de mise en œuvre très pragmatiques. De l’autre, part belle est offerte au matériau naturel, ainsi qu’à l’éventail de ses applications, dans le neuf ou la restauration du patrimoine et bâti ancien.

Des cahiers techniques mettent en avant les caractéristiques de la chaux dans différents contextes, en fonction des typologies de travaux, pour s’assurer de faire le meilleur choix selon les projets à réaliser.



Le nouveau guide Socli s’avère donc un outil clair, bien illustré et exhaustif, 100 % opérationnel pour tous les acteurs de la construction.

Des artisans parfaitement aiguillés pour utiliser le bon produit chaux au bon endroit

Socli décline sa large gamme de chaux hydrauliques naturelles, liants, mortiers, adjuvants, pigments et autres références de haute technicité, avec un didactisme optimal.

En eff et, chaque produit bénéfi cie d’une double page synthétisant, en un seul coup d’œil, les caractéristiques techniques, les dosages par destination, les consommations indicatives et les conseils d’application.

Toujours pour plus de lisibilité, des pictogrammes ponctuent les pages permettant de repérer instantanément les possibilités d’utilisation du produit (intérieur, extérieur, isolation par l’extérieur) et le type d’application (manuelle, mécanique au pot ou à la machine à projeter, ou encore à la brosse).



Soulignons par ailleurs que Socli distille ses valeurs, en recommandant notamment les bons gestes sur chantiers, en termes de sécurité comme de respect de l’environnement.

Des prescripteurs également orientés vers les solutions idoines en fonction des projets

Socli explicite ici en quoi le choix de prescrire la chaux pour restaurer des bâtis anciens se révèle des plus pertinents afi n de conserver leur authenticité. De même, son usage en façade mérite toutes les attentions grâce sa plasticité (facilité de mise en œuvre et possibilité d’être retirée sans abimer le support), sa perméabilité (laissant respirer les murs et participant au confort des habitations) et son esthétique (expérimentant diff érentes textures et couleurs).



Pour conclure, Socli propose des cahiers techniques répertoriant de multiples cas de fi gure : du béton de chaux, aux enduits chaux-chanvre, jusqu’au stuc à la chaux ; de la réalisation de colombage et banchages au rejointoiement en passant par la fi xation de petits éléments de couverture... Chaque étape de réalisation est parfaitement documentée, de la préparation des supports jusqu’à l’exécution de l’ouvrage. Là encore, des cartouches de couleurs animent les pages précisant tous les produits Socli susceptibles d’être utilisés pour mener à bien la réalisation concernée.



Ainsi, architectes, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et entreprises ont tous les atouts en main en vue de préconiser une solution chaux.

