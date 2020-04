Spécialiste de la gestion des accès notamment par programmation électronique et disposant d'une expertise reconnue, DÉNY SECURITY propose toujours plus de connectivité et de flexibilité dans son offre. Pour ce faire, le nouvel écosystème de sécurité « OPTIMAL » met à disposition des solutions connectées évolutives pour répondre à tous les besoins quelles que soient les applications.

Complet, l’écosystème « OPTIMAL » de DÉNY SECURITY se compose d’une gamme de produits électriques et de solutions de supervision protéiformes, des cylindres électroniques aux lecteurs muraux en passant évidemment par un logiciel de contrôle d’accès, le Logyca Mifare. Intuitif, ce dernier est universel et simple à implémenter, tout en assurant une expérience utilisateur confortable et ergonomique grâce au responsive design. Au-delà de ces applications conventionnelles, l’écosystème de sécurité OPTIMAL offre de nouveaux produits modulables qui autorisent toutes les configurations. Il concède donc une grande liberté de gestion des accès en neuf ou en rénovation, pour répondre à tous les besoins de sécurisation.

L’Optimal Box, la solution pour faire évoluer une installation existante

Idéale dans le cadre de l’expansion d’une installation tierce existante, qu’il s’agisse d’un système de contrôle d’accès, de vidéosurveillance ou d’un système anti-intrusion, la nouvelle solution Optimal Box permet de connecter tout équipement de gestion d’accès à ce système préexistant et de ne conserver qu’un seul logiciel pour gérer l’ensemble des badges.

Son fonctionnement est multiple et s’opère en trois modes :

OFF LINE, en utilisant un smartphone et une application pour modifier les droits,

ON LINE, pour obtenir une communication, en temps réel de tous les appareils connectés,

ACCESS ON CARD, pour gérer les droits d’accès dans les badges sous protocole ouvert (OSS).

Dotée de la technologie Plug & Play, l’Optimal Box reconnait rapidement et automatiquement les périphériques compatibles dès le branchement, sans redémarrage de l'ordinateur. Le Plug and Play permet une mise en oeuvre avec un minimum d'intervention, sans installation de logiciel dédié et donc en minimisant les erreurs de manipulation et de paramétrage. Concernant les données, l’intégralité de celles qui transitent par l’Optimal Box font l’objet d’un cryptage sécurisé de bout-en-bout.

La béquille Optimal Hand V2, adaptabilité et sécurité

Modulables, les béquilles électroniques Optimal Hand V2 s’adaptent au plus grand nombre de portes. Réversibles, elles sont disponibles en version Slim, Compact ou Large ; cette dernière étant préconisée dans le cadre d’une rénovation.

Avec quatre styles de béquilles différentes (forme L, L arrondie, U, U arrondie), le choix entre deux couleurs de capots (noir ou blanc) ainsi qu’une intégration optimale à un système de contrôle d’accès préexistant, cette nouvelle génération de béquilles au design moderne s’adapte à toutes les conceptions architecturales dans le respect des règles de sécurité.

Les béquilles Optimal Hand V2 utilisent les technologies BLE (Bluetooth Low Energy) et RFID 13,56 MHz pour lire des badges de type Mifare® (Mifare Classic, Mifare + et Mifare Desfire). Cette dernière garantit un fonctionnement plus sécurisé grâce au cryptage des communications et une mémorisation optimisée des données (enregistrement des 2000 derniers événements).



Particulièrement indiquée pour les personnes malvoyantes ou malentendantes, une signalisation visuelle et sonore indique l’état de l’autorisation d’accès.



Pour parfaire son adaptabilité, ce système de contrôle d’accès est autonome, sans aucun raccordement électrique. D’une résistance maximale (Classe 4 EN1906 et EN 1867) et d’entretien facile, la nouvelle béquille Optimal Hand V2 est alimentée par deux piles AAA lithium.

L’Optimal Locker, la serrure connectée pour d’autres applications que les portes

Du fait de son installation facile sur tout type de support (bois ou métal) et de sa modularité idéale grâce à une rotation droite et gauche, ainsi qu’au montage possible à l’horizontale et à la verticale, l’Optimal Locker s’accorde à tous les besoins de sécurisation du mobilier pour d’autres utilisations que sur les portes.



Polyvalente, la serrure connectée possède des applications multiples : sécuriser les caissons et tiroirs de bureau, protéger l’accès aux consommables et outils partagés des servantes d’ateliers ou encore, verrouiller les vestiaires et casiers pour un usage individuel ou multi-utilisateurs.

Intelligente, cette serrure de casier est connectée et intercompatible avec l’ensemble des solutions OPTIMAL, garantissant ainsi la maîtrise et le contrôle de l’intégralité du système. Disposant d’une mémoire interne des évènements, elle permet la visualisation de l’ensemble de l’historique d’utilisation du verrou.

L’Optimal Locker se décline en deux variantes, avec un bouton plat ou rond. À l’instar de l’Optimal Hand V2, ce contrôle d’accès est autonome, sans aucun raccordement électrique. Le verrou fonctionnant avec des piles LR3 lithium.



Grâce au nouvel écosystème OPTIMAL et à sa large offre de solutions connectées, Dény Security satisfait aux exigences de sécurité de tous les établissements. Des TPE aux grandes organisations multi-sites, de l’ERP aux sites industriels, sa fiabilité alliée à sa simplicité d’installation et d’utilisation lui permettent de répondre à tous les besoins, présents ou futurs, en termes de gestion et de contrôle des accès.