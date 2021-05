Par son extrême malléabilité, le Superbe EFFIX CRÉA, mortier très haute performance de Ciments Calcia, se révèle régulièrement source d’inspiration pour les artisans comme pour les artistes. Ainsi, il se transforme, entre les mains de designers et plasticiens, en sculptures, objets décoratifs ou encore mobilier design... Il est, par exemple, devenu pictural® grâce à Fabrice Davenne, qui le tatoue numériquement jusqu’à réaliser le plus grand parement de façade en béton imprimé reproduisant une photographie panoramique de 110 m de long sur 6 m de large ! Cette fois, l’œil n’est pas capté horizontalement mais verticalement avec un escalier à la fois translucide et coloré qui s’élève au sein d’une villa de Hanoï, signé Tho Nguyen Duc, le fondateur de Nguyen for Art1 au Vietnam.

Économiste formé à l’Université Paris-Dauphine, Tho Nguyen Duc a créé Nguyen for Art pour satisfaire son amour de l’art, car selon lui, « l’art parle à l’âme, ce n’est pas un domaine réservé à quelques privilégiés. » Il prône dans ses œuvres un design sophistiqué, élégant et se plaît à utiliser des matériaux innovants à haute performance, que le mortier le Superbe EFFIX CRÉA incarne parfaitement. Celui-ci stimule sa créativité : « il nous permet de créer des surfaces semblables à la porcelaine, des objets très fi ns, de toutes formes et dans lesquels nous pouvons facilement intégrer de la lumière. »



Lumière et béton, antonymes ? L’escalier qu’il vient de livrer pour une villa à Hanoï témoigne du contraire : le garde-corps transparent, en verre, s’harmonise idéalement avec les marches, bigarrées, conçues à partir du mortier le Superbe EFFIX CRÉA. Et Tho Nguyen Duc d’expliquer : « Reliant le rez-de-chaussée et le sous-sol où se trouvent une bibliothèque, des antiquités et un espace de dégustation de vins, cet escalier permet de passer en un instant d’un état d’excitation à un état de réfl exion. Les couleurs expriment cette émulation. D’où son nom : Carnaval ».

20 marches composent cet escalier spectaculaire, avec pour dimensions 120 cm de long, 20 cm de large (pour la plus large) et 3,5 cm d’épaisseur. Chaque marche a été conçue à partir d’un moule dédié et entièrement fabriquée à la main, contribuant à l’unicité de l’œuvre (il est ainsi impossible de réaliser un deuxième escalier identique à 100 % à celui d’origine).

Autre spécifi cité : le béton « translucide » qui les constitue, baptisé T.light par NFA Jsc, associe le Superbe EFFIX CRÉA et fibre optique !

Chaque mètre carré de T.light concentre ainsi plus de 37 000 points lumineux, la capacité de compression de ce béton atteignant toujours plus 100 MPa. « Une performance technique qui résulte des avantages exceptionnels de ce mortier signé Ciments Calcia » confie Tho Nguyen Duc.

Le Superbe EFFIX CRÉA est un mortier très haute performance adjuvanté, auto plaçant, contenant des fi bres de verre alcali-résistantes. Prêt-à-l’emploi, il est facile à travailler au gré des envies. Sa composition unique le rend apte à épouser avec souplesse les formes les plus complexes et reproduire avec fi nesse les détails les plus délicats.

