Pour emmener son matériel d’intervention de manière efficace, rapide et sûre la gamme de produits ProClick permet de prendre des accessoires du véhicule et de les accrocher à sa ceinture en un seul geste.

Nouvelle gamme ProClick : un clic, une infinité de possibilités !

Les sacs à outils ProClick et la ceinture porte-outils ouvrent de nouvelles possibilités dans tout le monde des solutions Sortimo pour une organisation de travail encore plus fluide et plus efficace dans les missions quotidiennes. Le système ProClick permet de transporter les outils et le matériel de travail directement sur soi à l'aide de sacs en textile de haute qualité et d'une ceinture à outils - les mains restent libres. Cet aspect de sécurité est crucial dans de nombreux métiers où les campagnes de prévention recommandent le port de la ceinture porte-outils. ProClick est le seul système qui permet de changer les sacs à outils, même lorsqu'ils sont garnis et portés sur soi, en un seul clic. De plus, ProClick s'intègre non seulement dans le système d'aménagement de véhicules Sortimo en tant qu'accessoire, mais peut également être clipsé sur les produits de la gamme L-BOXX pour le transport ou accroché à d'autres systèmes de transport Sortimo. ProClick sera disponible à partir de mi-avril 2021 mais peut déjà être commandé sur mySortimo.fr/proclick.



Pour le transport des outils et des consommables dans le véhicule jusqu'au lieu d'utilisation, Sortimo conçoit et propose depuis plus de 40 ans des solutions d'aménagement de véhicules uniques par leur polyvalence et leur modularité. Depuis le début, les mallettes puis les BOXX ainsi que les postes de travail mobiles, sont venu compléter ces gammes de produits fixes dans le véhicule. Désormais, cette offre est complétée par une gamme d’accessoires utilisables directement sur le lieu de travail : la ceinture à outils ProClick et les sacs à outils ProClick. Le système ProClick permet de transporter les outils et les matériels de travail directement sur le corps. Cela évite ainsi de se baisser quand les boîtes à outils reposent sur le sol et de toujours garder les mains libres. Il s'agit d'un aspect de sécurité essentiel pour tous les professionnels qui travaillent fréquemment en hauteur, utilisent des échelles ou se déplacent à grande hauteur sur des échafaudages ou des toits. En plus de la sécurité, c'est aussi un avantage certain, au sol, d'avoir ses outils à portée de main à la taille. Contrairement à l’utilisation, fréquemment observée, des poches de pantalon pour le transport des outils, les sacs à outils ProClick offrent une vue d'ensemble parfaite et rapide des outils, du matériel de travail et des consommables grâce à des séparateurs intérieurs, des passants élastiques et de pratiques supports. En fonction des missions à mener, ils peuvent être garnis à l’avance et remplacés selon les besoins. Les sacs à outils ProClick sont disponibles en différentes tailles et modèles. Des bandes réfléchissantes latérales assurent une meilleure visibilité et renforcent la sécurité, en particulier pendant les mois sombres d'hiver.

Ergonomie unique, liberté de mouvement et possibilité de changement

ProClick a été développé pour optimiser davantage le travail mobile, le rendre plus sûr et augmenter la productivité de ses utilisateurs. D’emblée, un vrai soulagement dès l’arrivée sur le lieu d’intervention : l'artisan ou le technicien n'est plus obligé de descendre de son échelle et de se rendre sans cesse vers sa caisse à outils pour aller chercher son matériel. Avec la ceinture à outils et les sacoches, il à tout ce dont il a besoin directement sur lui. Cela rend l'accès aux équipements de travail beaucoup plus rapide et plus ergonomique. Avec la ceinture à outils ProClick, les outils et le matériel d’intervention sont portés de manière ergonomique et confortable sur les hanches grâce au rembourrage intégré. Le rembourrage confortable de la ceinture porte-outils, en polyester de haute qualité, garantit une répartition uniforme du poids.

La forme de la connexion entre les poches et la ceinture est également unique. Parce que l'élément de connexion, le support ProClick, qui est fixé sur la sangle de ceinture, permet d’accrocher solidement les sacs. Le support ProClick peut également être utilisé sur n'importe quelle ceinture du commerce. Les sacs à outils ont un crochet intégré qui est encliqueté dans le support de la ceinture à outils ProClick. Les sacs sont fixés avec ce système de verrouillage innovant et garantissent un travail en toute sécurité. Ce n'est qu'en appuyant volontairement sur le bouton bleu du support que le sac peut être libéré. Cela s’effectue d'une seule main sur simple pression d'un doigt. Le système permet un changement rapide des sacs à outils, selon les besoins, qui peuvent même être préparés à l’avance pour et accrochés sur la ceinture à outils selon les besoins au fil de l’avancement des travaux. Habituellement, sur les ceintures porte-outils standard, les supports ou les sacs sont solidement cousus ou doivent être enfilées sur la ceinture.

Compatibilité système optimale pour faciliter le travail

L'intégration du système ProClick dans le monde des solutions Sortimo signifie que les sacs à outils peuvent non-seulement être utilisés en combinaison avec la ceinture porte-outils, mais aussi que grâce au crochet compatible ProSafe, les sacs peuvent également être suspendus dans tous les rails ProSafe verticaux. Ainsi ils peuvent être accrochés sur les joues des aménagements SR5 ou sur les montants ProSafe de Globelyst4 et transportés facilement et en toute sécurité. Pour l'utilisateur, la compatibilité du système permettra d’optimiser rapidement les interventions.



Les différents sacs sont garnis selon les besoins et disposés dans le véhicule. Sur le lieu d'utilisation, la ceinture est mise en place et les sacs préparés à l’avance sont retirés de l’aménagement de véhicule. Les sacs qui ne sont pas nécessaires immédiatement peuvent être momentanément accrochés sur une C-BOXX ou au porte outils et transportés sur le lieu d’intervention. Un échange est donc possible à tout moment directement, dans l'action, sans avoir à retirer la ceinture. Lorsque le travail est terminé et une fois de retour au véhicule, les sacs à outils peuvent être décrochés de la ceinture en appuyant sur le bouton et rangés en toute sécurité dans l'aménagement du véhicule. Cela permet à l'artisan ou au technicien de conduire confortablement, sans sacs sur les hanches, ou bien, posés en vrac sur le siège du passager. Cela garantit que les sacs sont bien rangés et qu'aucun équipement ne tombe. De plus, ceux-ci sont à portée de main à l'emplacement défini, ce qui est particulièrement utile lorsque plusieurs collègues utilisent le véhicule. Parce qu'avec ProClick, les outils ne restent pas dans les poches du pantalon mais retournent à leur place dans le véhicule bien alignés dans les sacs à outils.

Durable et sûr

Grâce à sa conception robuste, la gamme de produits ProClick est parfaitement pour une utilisation sur le chantier. Tout comme les autres produits Sortimo, les sacs à outils ProClick sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité et de fibres textiles extrêmement résistantes et durables (polyester 1000 deniers). Le crochet en acier inoxydable fixé à l'arrière garantit un maintien sûr dans toutes les interventions. Une fois clipsés dans le support ProClick, les sacs à outils sont solidement verrouillés, ce qui est un élément de sécurité apprécié, en particulier lors de travaux en hauteur.