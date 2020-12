C’est à Saint-Sauveur-des-Landes, dans la communauté de communes de Fougères (35), qu’ATLANTEM a choisi d’implanter sa nouvelle usine 4.0. Opérationnel depuis début 2020, le site vise à accroître de 50 % la capacité de fabrication de ses menuiseries nouvelle génération AM-X d’ici fin 2020.

Il permettra également de disposer d’une capacité installée trois fois supérieure à terme, en réponse à la forte demande du marché pour cette gamme. Sa conception concrétise la démarche d’innovation et d’excellence industrielle de la filiale du Groupe HERIGE spécialisée dans la fabrication de menuiseries et fermetures.



Le bâtiment, signé par l’agence CUB, se veut architectural, confortable et économe en énergie. Il est pensé pour une production intelligente, automatisée et connectée, à travers laquelle ATLANTEM passe un cap technologique. Qualité de service, proximité, performance, tels sont les moteurs. Chaque détail est pensé pour créer une véritable synergie entre le bâtiment, les machines, les produits et les collaborateurs.



Afin d’élaborer un cahier des charges fidèle aux valeurs qui lui tiennent à coeur, Vincent Bernier, Directeur industriel du site, a visité près d’une vingtaine de sites pour s’inspirer. Des découvertes qui ont conforté des partis-pris tels que :

une nef centrale totalement dédiée à un flux de production 100 % en ligne droite et sans aller-retour ni obstacles structurels,

une passerelle aérienne surplombant le flux de production,

des flux connexes optimisés par la conception du bâtiment, par exemple le flux vitrage avec quai de livraison et local de stockage dédiés à proximité du besoin,

une hauteur de bâtiment privilégiant le bien-être au travail. L’usine est aérée, tempérée, et ainsi agréable à vivre,

une priorité donnée à l’éclairage naturel sans surchauffe du bâtiment et limitant les phénomènes d’éblouissement,

un système de chauffage par rooftop (pompes à chaleur en toiture) avec gaines perforées pour la diffusion de la chaleur sans bruit ni brassage d’air et sans poussières,

l’intégration d’un centre de tri fonctionnel facilitant la gestion et le recyclage des déchets.

La signature architecturale au service du confort

L’agence d’architecture CUB a imaginé une usine digitale qui pourrait se définir comme un lieu efficient où « l’architecture est une peau au service d’un processus de fabrication ». Le site et la production sont subtilement liés l’un à l’autre, incarnant toute l’agilité nécessaire aux évolutions d’un milieu en perpétuel mouvement.



Grâce à la lumière, l’activité de jour comme de nuit peut se ressentir, tout en préservant la discrétion et la sobriété que requiert un site de production. La structure mixte, mêlant béton et bois, est surmontée d’une charpente bois lamellé-collé.

À l’image des menuiseries AM-X, le bâtiment crée un dialogue avec l’environnement extérieur. Un jeu de superposition de lames apporte, grâce à la mise en place de failles verticales, la lumière naturelle nécessaire. Leur orientation sud-est évite la surchauffe du bâtiment et favorise le bon fonctionnement du process, évitant par exemple les éblouissements. Le mouvement en inclinaison procure un sentiment dynamique. Une cinétique perceptible depuis l’autoroute A84 et qui est renforcée par un bardage métallique rapporté découpé au laser.

ATLANTEM - Crédit photo : Charles Marion

