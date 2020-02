Odéon Up RIMOVE : la propreté débridée

Pour une hygiène parfaite, Jacob Delafon a repensé le circuit de la chasse et supprimé la bride. 1.) Chasse d'eau. Système de propulsion de l’eau assurant une évacuation parfaite, 2.) Rinçage. Retour anti-éclaboussures pour une circulation efficace de l’eau, 3.) Hygiène. Absence de bride et de relief : recoins accessibles, pas de dépôts de calcaire et de bactéries.