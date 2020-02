Avec un rapport qualité/prix inégalable, les lampes LED OSRAM répondent aux besoins spécifiques des applications les plus exigeantes, bénéficient de la pointe de la technologie LED et respectent les plus hautes normes de qualité. Elles sont conformes aux dernières réglementations européennes (ErP) en vigueur.



Dotées de la meilleure garantie du marché, elles se distinguent par un excellent indice de rendu des couleurs et une grande homogénéité de la teinte.

Élégantes, modernes et adaptées en termes de formes et de culots, les lampes LED OSRAM cumulent de nombreux avantages en termes de qualité, de durabilité et d'efficacité :

Une qualité exceptionnelle Jusqu'à 1 000 000 cycles on/off.

Excellent rendu des couleurs.

Excellente résistance aux chocs et aux vibrations.

Disponible sous différentes formes et avec des culots standard pour un remplacement simple et rapide.

Lumière instantanée.

Design & Technologie brevetés OSRAM. Excellente durabilité Durée de vie jusqu'à 50 000 heures.

Jusqu'à 90 % d'émission de CO2 en moins comparé aux lampes à incandescence ou aux lampes halogènes.

Faible consommation d'énergie.

Sans mercure.

Moins de déchets et une faible consommation de ressources grâce à la longue durée de vie des produits.

Permet de réaliser des retours sur investissement impressionnants. Haute efficacité Excellente efficacité énergétique pouvant atteindre 80 lm/W.

0 % d'énergie économisée par rapport aux lampes traditionnelles à incandescence et aux lampes halogènes pour la même intensité lumineuse.

Remplacement simple et sécurisé, inutile de changer le luminaire.

Lampes PARATHOM® PRO advanced OSRAM une qualité de lumière maximale



Pour répondre aux applications et utilisations professionnelles les plus diverses, OSRAM a conçu PARATHOM® PRO advanced, une gamme de lampes réflecteur 230 V et 12 V. Elles sont gradables et leurs performances lumineuses sont exceptionnelles. Toutes les lampes OSRAM sont conformes aux recommandations de la réglementation ErP depuis septembre 2013. Avec leur excellente homogénéité de la teinte et le large choix de faisceau en différentes températures de couleur, ces lampes à réflecteur sont particulièrement recommandées pour l'éclairage d'accentuation.



Elles sont disponibles dans un large choix de culots. Selon leur puissance, la durée de vie des lampes PARATHOM® PRO advanced s'échelonne entre 30 000 et 50 000 h. Cette gamme offre un très bon rendu des couleurs (80 Ra et 90 Ra) ce qui la rend idéale pour l'éclairage de mise en valeur des commerces, musées, halls d'accueil… Lampes PARATHOM® advanced OSRAM : le meilleur rapport qualité/prix pour les applications professionnelles



La gamme PARATHOM® advanced se décline en formes classique, sphérique, flamme et réflecteur dans les culots E27, E14, GU10 et GU5.3.



Disponibles en 230 V et en 12 V dans différentes puissances, elles affichent le meilleur rapport prix / performance lumineuse pour toutes les applications professionnelles. Elles offrent un IRC > 80, sont disponibles en 3 teintes et permettent la variation. Leur longévité s'échelonne entre 20 000 et 25 000 heures. C'est la gamme qui propose les meilleures performances avec un placement prix imbattable. Lampes LED OSRAM PARATHOM® : des lampes standards pour toutes les applications



Cette gamme standard non gradable, est idéale pour des applications basiques et convient parfaitement pour un usage domestique et professionnel. Ces lampes LED offrent un IRC de 80 et une très bonne homogénéité de la couleur.



En 230 V elles se déclinent dans de nombreuses formes - classiques, flammes, sphériques ou spots, et de nombreux culots - E27, E14, GU10. Leur durée de vie s'échelonne entre 15 000 et 25 000 heures.



Des modèles pour des applications spéciales (par exemple les lampes pour réfrigérateurs) sont disponibles en culot G4, E14 et G9.