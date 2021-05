Fonctions

Particulièrement résistants et fiables, les DENFC de façade (Dispositifs d'évacuation Naturelle des Fumées et de la Chaleur) à lames ou vantaux peuvent être installés dans tout type d'établissement, recevant du public, industriel et commercial.



Les DENFC proposés par AIRSUN ont de nombreuses fonctions : - désenfumage en cas d'incendie : extraction des fumées et de la chaleur

- ventilation journalière : extraction ou introduction d'air

- éclairage zénithal : apport de lumière naturelle

- isolation thermique

- atténuation acoustique

- dimension esthétique en jouant sur les différentes teintes de verre et de laquage



Description

Tous nos DENFC sont construits en aluminium extrudé pour garantir légèreté et résistance à la corrosion. Les appareils sont disponibles avec ou sans rupture de pont thermique.





Versions

Les ouvrants de façade et châssis de désenfumage proposés par AIRSUN sont disponibles en plusieurs versions :





Glasslam :

Ouvrant de façade à lames en simple ou double vitrage.

Le Glasslam en simple vitrage est particulièrement discret et esthétique en raison de l'absence de profilés d'encadrement des lames.





Glasslam RPT :

Ouvrant de façade à lames à rupture de pont thermique.

Le Glasslam RPT se distingue de tous les ouvrants de façade traditionnels de par ses dimensions très réduites qui lui permettent d'être intégré dans tout type de complexe y compris dans des réservations d'ouverture très faibles.





Rw :

Jusqu'à 41 dB d'atténuation acoustique. Disponible en triple vitrage (Ug = 0,7 W/m².K)





Smokeglass :

Ouvrant de façade à rupture de pont thermique. Le Smokeglass est un ouvrant de façade traditionnel à ouverture à l'anglaise, à l'italienne ou à la française.





Alulam :

Ouvrant de façade à lames en aluminium à rupture de pont thermique. L'Alulam est un ouvrant de façade à lames avec remplissage en aluminium simple peau ou double peau isolé.





Remplissage des lames ou ouvrants - aluminium simple peau ou double peau isolé

- verre en simple, double ou triple vitrage (jusqu'à 52 mm d'épaisseur)





Types de commandes - commandes manuelles - commande pneumatique double effet - commandes électriques 24V ou 230V - déclenchement automatique par thermofusible



Réglementation

Appareils certifiés CE Conformes à la norme EN 12101-02 .





Installation

Nos appareils sont parfaitement étanches et livrés assemblés prêts à poser. Grâce à des profils de bases spécifiques ils peuvent être installés sur tout type de façade : mur rideau, maçonnerie, bardage, bac acier, sheds, verrières...





Options - contacts de position - thermo-laquage - sécurité anti-pincement



Exemples de bâtiments concernés - aéroports - salles de sport, culturelles ou polyvalentes - piscines, patinoires - bibliothèques et médiathèques - salles de cinéma ou de spectacles - théâtres et opéras - zénith et salles de concert - centres commerciaux - hôtels et restaurants - écoles - hôpitaux - logements



Avantages - 3 fonctions : désenfumage, ventilation et éclairage naturel pour le même investissement - très bonne isolation thermique et phonique - large choix de dimensions sur mesure - livrés assemblés prêts à poser - robuste : résiste à plus de 10 000 cycles d'ouverture/fermeture - excellent coefficient de passage d'air (0,50 à 0,655) - base adaptable pour pose sur tout type de structure - faible entretien - faible consommation d'énergie

