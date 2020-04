Les consommateurs d’aujourd’hui sont de plus en plus exigeants. Au-delà de la qualité des mets, ils attendent d’un restaurant une pause conviviale et de détente. Le bruit ambiant est devenu un facteur de sélection. Mieux même : 93% des personnes interrogées lors d’une étude(1) pensent que le confort acoustique à table est aussi important que le repas et un bon service ! Ne perdez plus de clients à cause du bruit… mais surtout gagnez-en grâce aux solutions acoustiques Rockfon® !