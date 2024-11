KNAUF CEILING SOLUTIONS édite son livre blanc dédié à la Santé : 7 conseils pour accompagner les décideurs dans leurs choix de solutions acoustiques

L’offre de KNAUF CEILING SOLUTIONS se compose de 8 solutions répondant aux critères les plus exigeants en matière de bactéries et de pollution de l’environnement intérieur (classe microbiologique M1 maximale et limite la prolifération bactérienne jusqu’à 8 bactéries et champignons testés) : HYGENA Plain, HYGENA Acoustic 15 mm, HYGENA Alpha, HYGENA Aquatec, MEDIGUARD Plain, MEDIGUARD Acoustic, MEDIGUARD Alpha et METAL Solutions BIOGUARD. L’industriel est le seul à proposer ce type d’offre combinant Minéral et Métal.