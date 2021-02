Créer des espaces agréables dans les bureaux, les open-spaces, les hôtels, les lieux de restauration, les établissements scolaires, les hôpitaux, les aéroports, les gares, les centres commerciaux…, et personnaliser les halls d’accueil de ces ERP, constituent des enjeux clés tant pour les architectes que les maîtres d’ouvrage afin d’accueillir les occupants dans des conditions optimales. Faisant du confort sa première promesse, Placo® dévoile sa nouvelle gamme d’ilots Rigitone® Design, imaginée pour des plafonds acoustiques et esthétiques.

Liberté créative, design, facilité et rapidité de mise en oeuvre, les caractérisent. Tels des nuages flottant au-dessus des espaces, les produits Rigitone® Design jouent les effets de style avec leurs formes concaves ou convexes, une hauteur de suspension ajustable jusqu’à 2 m et des motifs perforés carrés ou aléatoires. Source de confort, les ilots à base de plaques de plâtre Rigitone® intègrent la technologie Activ’Air®, qui permet d’éliminer jusqu’à 80 % du formaldéhyde présent dans l’air intérieur. Ils offrent ainsi une atmosphère saine et chaleureuse, et optimisent l’intelligibilité des échanges. L’autre prouesse en matière de confort réside dans leur conception en kit qui permet une installation rapide !

Des îlots tout en légèreté

L’inspiration créative constitue l’un des piliers de Rigitone® Design. Aériennes et élégantes, les plaques de plâtre (L. 1980 mm x l. 1000 mm) ondoient en toute légèreté et révèlent une ambiance harmonieuse, douce et raffinée. Création de designs mixtes, en vague ou dispersés, large choix de motifs décoratifs pour un style épuré (8-18 perforé rond - 8 mm de diamètre et 18 mm d’entraxe - ou 8-15-20 Super avec perforations rondes aléatoires)…, le système s’adapte aux ambiances nouvelles ou existantes, et permet de façonner des espaces singuliers, empreints de modernité et d’élégance. Telle une sculpture, le plafond aux formes concaves et convexes offre une grande flexibilité de design.

Un système, un kit, une installation facilitée

La facilité d’installation de Rigitone® Design se retrouve dans sa conception en kit qui se compose de : d’une plaque de plâtre Rigitone® Activ’Air® 8/18 ou 8-15-20 Super, d’un panneau de laine de verre ISOVER CLEANTEC®, de six entretoises F 530, de deux profilés cintrés F 530 (rayon de cintrage de 2 870 mm), de seize cavaliers DF STIL® F 530, d’un kit de suspension de 4 câbles de 2 m avec accessoires, des accessoires de pose.



Le tout est accompagné d’un « Guide de mise en oeuvre » richement illustré. Le kit étant déjà pré-préparé, il suffit de fixer les profilés cintrés à l’aide des cavaliers et d’accrocher l’ilot en ajustant la hauteur des câbles de suspension. Un véritable gain de temps et de confort pour les installateurs, et de praticité pour le référencement dans les négoces !

Une fabrication responsable made in Savoie

La gamme Rigitone® Design est fabriquée dans l’usine Placo® située au coeur de la Savoie, à Chambéry. Un parti pris économique et écologique cher à la marque, à l’heure où la relocalisation des productions est au coeur des débats en France et dans le monde.

