Avec l'ISO 45, Novoferm® permet à chacun de composer sa porte de garage en proposant un large choix de designs traditionnels ou contemporains. Avec 32 dimensions standards et en sur-mesure jusqu'à 5 000 mm en largeur et 3 125 mm en hauteur, c'est LA réponse à tous les types et styles architecturaux !



Cassettes, nervures, nervures larges, sans nervures, avec ou sans portillon… chacun peut choisir le design de sa porte de garage. L'ISO 45 est disponible en multiples finitions (Woodgrain, lisse et lisse plaxé chêne doré, acajou ou foncé), avec la possibilité d'opter pour des teintes RAL ou sablées.



Pour toujours plus de personnalisation, Novoferm® Habitat, Bel'M et Cadiou Industrie se sont associés pour coordonner le design et les couleurs de la porte de garage, la porte d'entré et le portail. Le partenariat "Designed by Bel'M" est aujourd'hui proposé sur 13 modèles de styles différents, répartis entre les portes de garage latérales, sectionnelles et basculantes. Cette complémentarité esthétique, au bénéfice de la façade, est notamment proposée sur l'ISO 45!



Pour laisser entrer la lumière naturelle dans le garage, chaque porte peut - selon son design - bénéficier d'hublots ! Le cadre des hublots PVC est alors de la couleur de la porte. Posés horizontalement en standard, ils peuvent également avoir des dispositions spécifiques sur demande.



Nouveauté : les hublots sont dorénavant disponibles en intérieur PVC et extérieur Inox avec double vitrage poli (hublot rectangle sur la gamme 20 mm et rectangle, carré et rond sur la gamme 45 mm).