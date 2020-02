Aujourd'hui, l'arrivée du dernier-né de la gamme d'enduits d'intérieur, Prestonett R3H, garantit une appréciable facilité de préparation, une adhérence excellente, une efficacité alliée à une rapidité hors-pair...





Dans la tradition Beissier, Prestonett R3H, enduit de rebouchage à séchage rapide, (environ 3 heures) se prépare facilement par mélange de la poudre dans de l'eau, à raison de 1 kg de poudre pour 0,45 litre d'eau.



Immédiatement utilisable, l'enduit, sans grumeaux peut être appliqué sur les murs intérieurs, en rebouchage de trous et fissures, jusqu'à 40 mm de profondeur. A la simplicité de préparation, s'ajoute celle de la facilité d'application : la pâte obtenue est à la fois fine et onctueuse avec une bonne tenue à la spatule ou au couteau à enduire.





❑ Concilier adhérence et résistance…



L'enduit Prestonett R3H se compose d'une base ciment et de fibres qui contribuent à renforcer sa résistance et assurent une excellente adhérence au support.



Produit efficace au rendu qualitatif, simple d'utilisation, Prestonett R3H respecte la santé de l'homme au travail et dans son cadre de vie, puisqu'il garantit des émissions minimales dans l'air intérieur (classé A+).





❑ Pratique, fiable et sûr…

un enduit pour reboucher et lisser



Utilisable dans les 35 minutes qui suivent sa préparation, Prestonett R3H se lisse facilement sur les murs propres, neufs ou anciens, béton, ciment, parpaings, briques, plâtres, mosaïques de pâte de verre, anciennes peintures.



Concentré de performances et de praticité, Prestonett R3H sera également très apprécié pour des interventions ponctuelles de lissage. Une fois sec, 3 heures environ après l'application, le support peut être poncé, le recouvrement (peinture mate, papier peint ou revêtements muraux légers…) pouvant intervenir immédiatement.



Conditionné en poudre, en sacs papier de 5 ou 15 kg, ou en seau de 15 kg (soit 3 sacs de 5 kg à l'intérieur), Prestonett R3H se conserve dans son emballage d'origine fermé, pendant 12 mois après sa date de fabrication, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.



Avec ce nouvel enduit d'intérieur, Beissier assure une fois encore aux professionnels performance et compétitivité, en réduisant le temps passé à la préparation des supports, avec la garantie d'un résultat soigné. Prestonett R3H s'avère la solution idéale pour réaliser vite et bien des chantiers soignés.



A l'instar de l'ensemble des produits Beissier, Prestonett R3H est en vente chez les Grossistes en Peintures/Décoration.