Prolongation de l’offre promotionnelle sur le contrat d’assurance-vie BATI épargne !

SMABTP vous offre les frais sur tout versement initial à l’ouverture d’un contrat BATI épargne2-4 ou sur les versements libres5 sur votre contrat d’assurance-vie existant. Cette offre est valable jusqu’au 30 avril 2025.

BATI épargne est un véritable allié pour donner vie à vos projets, à tout moment de votre vie.

Que vous souhaitiez épargner en vue d’un projet, préparer votre retraite ou protéger vos proches, BATI épargne est le placement qu’il vous faut. Vous faites fructifier votre épargne en profitant du cadre fiscal avantageux de l’assurance-vie.

Il s’agit d’un contrat d'assurance-vie multisupport qui s’adapte à votre stratégie d’investissement, avec plusieurs modes de gestion, des options d'arbitrages automatiques et de nombreux supports d’investissements performants parfaitement adaptés à votre profil et donc à votre appétence plus ou moins grande aux risques.

Par ailleurs, vous pouvez opter pour la gestion déléguée et ainsi confier votre épargne aux experts SMABTP. Cela vous permet de gagner du temps tout en gardant l'esprit tranquille !

(1) Offre réservée aux souscripteurs des contrats BATI épargne (2), PER individuel (2) et BATIPLACEMENT MultiCompte (3) ainsi qu’aux frais de versements libres effectués du 15/01/2025 au 30/04/2025. Les autres frais, tels que les frais de gestion, s’appliquent conformément aux dispositions contractuelles.

(2) Contrats d’assurance-vie à adhésion facultative dont les garanties sont exprimées en unités de compte (SICAV ou FCP) et/ou libellées en euros.

(3) Contrat collectif de capitalisation multisupport nominatif à adhésion facultative dont les droits sont exprimés en euros et en unités de compte.

(4) versement initial minimum de 5 000 €

(5) Versement libre minimum de 1 500 €

Ces informations sont fondées sur la réglementation en vigueur au 01/01/2025 et ne constituent pas un conseil ou un avis juridique ou fiscal. Document publicitaire, sans valeur contractuelle - Seule la notice d’information a une valeur contractuelle.

