Protéger et décorer les bétons matricés grâce à la lasure minérale RECKLI COLOR by KEIM

RECKLI COLOR est une lasure minérale spécialement pensée pour les bétons matricés avec les matrices de coffrage RECKLI. Issue de la collaboration entre RECKLI France et KEIM France, deux entreprises leaders dans leur domaine, elle permet de revêtir, décorer et protéger durablement les bétons texturés.

Formulée à partir de liants silicates de potassium et sol de silice, la lasure RECKLI COLOR by KEIM offre une protection supérieure aux bétons matricés tout en sublimant leur apparence.

Ce revêtement d’exception est le résultat d’un partenariat entre RECKLI, leader européen de matrices de coffrage pour béton et KEIM, leader européen de peintures minérales. Ces deux entreprises aux valeurs communes fortes ont associé leurs savoir-faire afin de concevoir un produit spécifique mettant en valeur les créations architecturales en béton matricé.

En effet, la lasure RECKLI COLOR offre une protection optimale et une durabilité inégalable. Elle protège des agressions extérieures (UV, intempéries) et répond aux exigences environnementales et de sécurité grâce à sa composition minérale ininflammable et sans composés organiques volatils.

Son aspect mat minéral, proche du béton brut, offre une belle esthétique sans dénaturer les reliefs. 53 teintes élégantes et modernes sont disponibles pour créer un rendu unique de très haute qualité. Pour encore plus de personnalisation, la lasure RECKLI COLOR peut être associée au diluant RECKLI COLOR afin d’obtenir différents niveaux de transparence allant d’une finition opaque à une totale transparence.

Quel que soit le choix de teinte ou de finition, celles-ci peuvent être associées à l’une des 250 matrices du catalogue RECKLI ou à une création sur mesure de matrice. Les possibilités sont ainsi immenses pour créer une architecture soignée et harmonieuse.