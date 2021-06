RAUPUR ACOUSTIC : la plaque isolante associant confort thermique et isolation acoustique

Incluant une sous-couche acoustique, cette plaque isolante pour plancher chauffant-rafraîchissant permet d’atténuer les bruits entre étages et offre aux utilisateurs plus de bien-être au quotidien.

57 % des français s’estiment aujourd’hui plus sensibles à la qualité de l’environnement sonore qu’auparavant*. Déjà en 2017, 77 % des Parisiens déclaraient avoir été réveillés la nuit par des bruits de voisinage**.



C’est pourquoi REHAU a mis au point un produit unique qui associe le confort thermique et le confort acoustique lors de l’installation de plancher chauffant-rafraîchissant : la plaque isolante RAUPUR ACOUSTIC. La sous-couche acoustique mince de 3 mm (SCAM) est directement intégrée sous la plaque REHAU classique en polyuréthane RAUPUR. Le poids reste léger, la plaque maniable et la hauteur de réservation inchangée.



Faisant partie des produits les plus performants du marché, RAUPUR ACOUSTIC assure une atténuation de 23 dB aux bruits de chocs entre étages, c’est-à-dire principalement les bruits de pas et de chute d’objets.



En allant plus loin que les exigences actuellement demandées dans la construction de logements collectifs et individuels accolés (généralement de l’ordre de 20-21 dB d’atténuation), RAUPUR ACOUSTIC contribue donc au confort des utilisateurs en réduisant les nuisances sonores et les bruits de voisinage.



« Lorsqu’un objet tombe, les ondes vont se transmettre jusqu’à l’ossature du bâtiment par les murs. L’intérêt de poser une sous-couche acoustique, est d’étouffer ce bruit avant qu’il n’atteigne les parois » commente Franck Delaboissière, délégué technico-commercial REHAU pour les régions Rhône Alpes et Languedoc Roussillon.



* Source : Centre d’information et de documentation sur le bruit, juillet 2020.

** Source : Baromètre Qualitel.



Destinée à la construction neuve et à la rénovation, la plaque isolante RAUPUR ACOUSTIC est idéale pour les logements collectifs, mais aussi les hôtels, les immeubles de bureaux, les établissements de santé ou d’enseignement où elle contribue à réduire les bruits de chocs et de pas liés aux allées et venues constantes. Enfin, en maison individuelle, RAUPUR ACOUSTIC s’avère être un allié pour limiter les bruits et favoriser la tranquillité à chaque niveau de l’habitation.



« RAUPUR ACOUSTIC séduit les bureaux d’études, les architectes et les constructeurs par sa facilité d’utilisation et sa multi-compatibilité. Ce produit tout en un leur permet de garantir une pose parfaite de la sous-couche acoustique sur la totalité du sol et de gagner du temps sur les chantiers. » complète Franck Delaboissière.

Combinant une large palette de bénéfices dont des économies de transport, de manutention et de temps de pose grâce à sa fonction 2 en 1, RAUPUR ACOUSTIC est un matériau idéal tant pour les professionnels qui le mettent en oeuvre que pour le consommateur final au quotidien.