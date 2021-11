Rénovation d'un ancien bâtiment du zooparc de Beauval (41) : 300 m² d’ITE réalisés avec le panneau en polyuréthane IKO ENERTHERM ALU50 TG

Parmi les plus prestigieux parcs zoologiques du monde, le ZooParc de Beauval (Saint-Aignan, 41) est reconnu pour son engagement en faveur de la cause animale et pour sa dynamique constante d’optimisation de ses infrastructures pour le confort des animaux, du personnel et des visiteurs. En témoigne par exemple la rénovation de son bâtiment “Tropical”, destiné à la restauration des visiteurs.

Réalisés durant la fermeture du lieu lors de la crise sanitaire, les travaux visaient à rénover l’ensemble des façades avec un bardage bois en harmonie avec l’environnement végétal. L’occasion d’améliorer également la résistance thermique des locaux pour le confort des occupants, tant en été qu’en hiver. Le maître d’oeuvre Daniel Boitte, de l’agence Boitte Architecture, a demandé à l’entreprise de pose Maye & Fils de recourir à une solution d’Isolation Thermique par l’Extérieur en polyuréthane.

Après concertation avec le négoce professionnel VM, c’est le panneau en mousse rigide de polyuréthane IKO enertherm ALU50 TG d’IKO Insulations qui a été sélectionné pour ses performances répondant aux exigences de ce type de bâtiment recevant du public.

Synergie et réactivité entre le négoce, l’industriel et l’entreprise de pose, caractérisent ce chantier.

Au total, 300 m² de panneaux, équivalant à environ 420 panneaux, ont été fournis et posés.

Le chantier a débuté mi-décembre 2020 par la rénovation d’une première façade, traitée dans sa totalité et terminée début janvier 2021, puis s’est poursuivi fin janvier par la deuxième façade. Le point technique résidait principalement sur les différentes surfaces vitrées à traiter, sur une courte durée afin que les travaux soient achevés avant la réouverture du parc aux visiteurs. Défi relevé avec un chantier livré mi-février !

Une collaboration tripartite pour garantir une qualité de service

“Les exigences du maître d’œuvre étaient très claires. Il souhaitait une solution d’isolation en polyuréthane sous bardage et avec Avis Technique. IKO Insulations était l’un des seuls fournisseurs à répondre à ces critères. Au-delà des performances du produit, j’avais déjà eu l’occasion d’expérimenter leur réactivité sur des chantiers d’urgence en toiture-terrasse. Un gage de fiabilité pour l’entreprise de pose Maye.”, explique Nicolas LEPAIN, ATC chez VM Saint-Aignan (41), point de vente situé à proximité du chantier.



Le produit s’illustre également par sa simplicité et sa rapidité de pose, notamment grâce à sa légèreté. “Le panneau se découpe aisément à l’aide d’une scie égoïne. Tout est réemployable, même s’il y a quelques chutes, et le chantier reste propre. L’aspect rainé bouveté supprime les risques de déperdition énergétique. Ce système d’emboîtement facilite également la pose”, complète Fabrice Maye.

Le panneau IKO enertherm ALU50 TG a été choisi en 100 mm d’épaisseur (L. 1 200 x l. 600 mm), offrant une résistance thermique de 4,5 m².K/W. Son lambda de 0,022 W/(m.K) et sa classe D-s2, d0 de réaction au feu selon l’EN 13 501-1: constituaient des critères de choix. La norme sur cet Établissement Recevant des Publics de type N correspond à celle des restaurants et débits de boissons. Les normes d’isolation sont basées sur une RT2012.

Fabrice Maye, co-dirigeant de l’entreprise familiale MAYE, Charpentiers Couvreurs Zingueurs, a mobilisé une équipe de trois compagnons dont un apprenti en CFA. Il souligne le service de qualité d’IKO Insulations.



“C’était une première expérience pour nous avec cet industriel. La réactivité et la disponibilité dont IKO Insulations a fait preuve ont été essentielles pour mener à bien ce chantier dans les délais qui nous étaient impartis. Il est arrivé que nous ayons besoin de plus de panneaux et nous avons pu être livrés directement de l’usine dans les jours qui ont suivi”.